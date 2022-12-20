日本錄得破紀錄大雪　積雪逾2米！19個現實版《魔雪奇緣》日常

日前香港氣溫大跌，有部分地區溫度甚至跌至10度以下。日本最近亦受今個冬天最強等級的寒流影響，連日降大雪令多區交通擠塞癱瘓，有人甚至被困逾12小時。當地不少網民就在Twitter上分享大雪造成的壯觀場面，一起來看看吧！



日本最近連日下破紀錄大雪，首相岸田文雄亦呼籲民眾如無必要不應外出。按NHK報道指，多區錄得超越1米積雪，山形縣大蔵村肘折積雪甚至達217cm。有不少日本網民就在Twitter上公開自己大雪下的生活實錄，當中有人貼出照片，「災害級」的積雪量竟然比人更高、想要一個人除雪根本是不可能任務！

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內地防疫政策放寬後民眾大量囤購藥物，市場供不應求，多間藥房的連花清瘟、布洛芬（Ibuprofen）、撲熱息痛（Paracetamol）以及新冠抗原檢測盒都賣斷貨。有日本媒體近日也有報道指，大正製藥的百保能黃金感冒藥被瘋狂搶購，更有中國女生爆買了42盒藥。👉👉中國人日本搶購大正感冒藥 供應商入過億盒、女生爆買42盒寄家人