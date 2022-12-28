迷因柴犬Kabosu患白血病求集氣　9幅Meme主角起底　加油BB已長大

網上廣傳的meme迷因圖柴犬Kabosu今年11月才渡過了17歲生日，近日卻傳出病危消息，不少網友集氣，希望Kabosu能夠度過難關。

其實以往不少素人因表情特別被廣傳成迷因，例如加油BB、尷尬徵笑男孩、強顏歡笑伯伯，究竟他們其實是甚麼人?近況又如何呢？



柴犬「かぼす（Kabosu）」的女主人在Twitter帳號「kabosumama」發文，表示かぼす現在身體健康處在非常危險的狀況，「我相信你一定沒事，絕對沒有問題，世界上的人們都會給你力量的」，令一眾網友非常擔心。

Kabosu主人27日在IG更新Kabosu的病況，指牠患上了急性膽管肝炎及慢性淋巴性白血病，現在肝炎的情況較差，也出現了黃疸病徵。Kabosu主人指，幸而暫時抗生素應該可以改善病情，而Kabosu也有胃口進食，而且能自行喝水，更表示多謝大家關心。不少網民得悉Kabosu的情況後都留言打氣，祝福牠早日康復。

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以往不少素人因表情特別被廣傳成迷因，例如加油BB、尷尬徵笑男孩、黑人問號、強顏歡笑伯伯，究竟他們其實是甚麼人?近況又如何呢？

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【1】尷尬又不失禮貌笑小男孩

手機貼圖一定有Save這個尷尬又不失禮貌微笑小男孩吧！其實男孩名叫Gavin Thomas，話說他的舅父Nick Mastodon是Vine的網絡紅人，有一天Nick 將蜥蜴放在Gavin的頭上，Gavin露出尷尬又不失禮貌的笑容，當Gavin看到頭上的蜥蜴時即刻笑唔出。

雖然Gavin的技能是從小懂得假笑，但Gavin多次在訪問中提到，自己的笑容是真心笑！不是假笑！他更紅到去大陸，不但在2018年7月開設微博帳號，坐擁210萬粉絲，還在2019年初，與其他內地明星參加了「2018微博之夜」。而他轉眼間已經11歲大，他終如願成為了YouTuber，2022年年中更拍片與網民玩Q&A，解答了不少問題。

【2】女人鬧爆唔食菜貓貓

貓貓這麼可愛，怎樣可以鬧貓貓～這幅Meme圖其實由2張不同的圖片組成，左邊生氣發火鬧貓貓的女人叫Taylor Armstrong，圖片截至美國真人騷《The Real Housewives of Beverly Hills》第二季其中一集她與別人發生爭吵的片段。這個畫面在播出後一天被《每日郵報》截圖放上網。

至於右邊唔食菜的貓貓名叫Smudge，是隻超偏食的貓貓，不單不愛吃菜一也不喜歡雞肉。順帶一提，Smudge是一隻被領養的流浪貓，貓貓成名後用其名氣賺來的錢買了一個全新的貓跳台，絕對是靠自己賺錢的勵志故事！

【3】唔識計數的女士

這應該不是Meme是大家做數學功課時的表情吧！這張被大家稱為「Math Lady」的梗圖出自巴西2004年的電視連續劇《Senhora do Destino》（意譯：命運夫人），這位「Math Lady」是劇中的反派，在獄中思考自己的處境。

【4】黑人問號

大家超常用的「黑人問號」又是誰呢？相信的NBA球迷都會認出這個用顏藝演譯「你講嘢啊」的黑人男子就是湖人的Nick Young！圖片來自2014年的YouTube 體壇明星記錄片《Nick Young 的一天》，Nick媽大爆Nick Young小時候是個小屁孩時，Nick面上即露出這經典的黑人問號表情。

Nick Young 2022年9月接受訪問時自爆，指自己在新秀時期就曾與球團的啦啦隊成員發生關係，還害到對方被開除。

【5】強顏歡笑伯伯

據說，「尷尬笑」之中有兩大巨頭，除了剛剛介紹的Gavin外，還有來自付費圖庫平台的「Hide The Pain」Harold爺爺，但這位大家熟悉的Meme老人其實是來自匈牙利，真名為安德拉斯（Andras Arato）。

安德拉斯（Andras Arato）曾是一位工程師。十多年前有位攝影師在網路上看到安德拉斯的自拍，覺得很符合他的模特形象，於是便邀請了他拍幾張照片，幾次合作後並將照片放上付費圖庫平台。他公開「網紅」身份後又開設Facebook 專頁「Hide the Pain Harold」，還受邀到TED演講！

【6】嫌你煩的柴犬Doge

相信大家一定有見過這隻嘲諷臉的柴犬，普遍被網友稱做Doge。但其實狗狗本名叫Kabosu，是一隻差點被安樂死日本柴犬女，幸而最後被一名幼兒園老師收養，還為牠創立了「和Kabosu一起散步」的Blog。2022年12月女主人在社交平台表示，剛年過17歲的Kabosu患上白血病，健康情況令人擔心。

【7】周圍望女仔的「分心男友」

這張名為「Distracted boyfriend」（分心的男友）的庫存照片（Stock Photo），可說是深受網民熱愛，不斷被廣傳和惡搞。其實作品由西班牙攝影師Antonio Guillem於2015年上傳，庫存照片網上售價為12美元。

紅到連「男友」Ernie Smith和身邊呷醋的女友Carla Ramos都被起底，原來二人同為模特兒，亦多次出現於其他 Stock photos 中，Carla 更是「受驚嚇」表情的專業户，每張都能擺出不同的受驚表情！

【8】貓貓搖屁股O'Neal 聳肩

大家WhatsApp有沒有用過，貓貓搖屁股和黑人男人聳肩的Gif圖呢？相信眼利的籃球迷應該一眼就看出那位黑人男子，其實就是NBA名宿奧尼爾（Shaquille O’Neal）。貓貓搖屁股和O'Neal 的聳肩完全神同步，讓當時的NBA四大中鋒之一的 O’Neal加添幾分可愛。

【9】加油寶寶

要數寶寶meme圖始祖，怎能少了在沙灘上握拳的「加油寶寶」？霸氣的表情被網友封他「成功小孩」（Success Kid）。「加油寶寶」的真名是Sammy Griner，來自美國佛羅里達州，當時的他只有11個月大，現在他已經16歲了！

早幾年仍是13歲的Sammy，曾受訪指自己誤打誤撞成為了Meme紅人，但目前並不想紅，他夢想是成為一位藝術家。嗯～加油Sammy！