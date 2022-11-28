00後「大癲0尊」潮語被批無內涵　一代不如一代:屈機Ｏ嘴高質好多

每一年都會有不少潮語誕生，特別是在這個網絡時代，潮語的散播速度更快。不過，最近有網民就開Po指「0尊」、「大癲」這些00後常用潮語含義狹窄，批評現在的潮語程度太低，引起熱烈討論。



（《IT狗》劇照）

最近有連登網民開Po講到，「早十幾年嘅潮語真心高汁過依家好多」，認爲當年有很多潮語都有自己的意思和起源，「仲可以有唔同理解，解釋多樣，甚至俾唔同日常生活進一步鞏固意思同用法」。樓主以「屈機」爲例，講到「屈」來自《孫子兵法·謀攻》的「不戰而屈人兵」，本指無需戰爭就可以令軍隊屈服，亦有人會解讀作壓制對手，而「機」則如字面意思代表遊戲機。「兩字加埋一開始係講喺打機上用遊戲程式上嘅漏洞/真係用純熟嘅技術壓制人，慢慢就演變埋用係唔同既競技範疇」。

（《愛回家之開心速遞》劇照）

樓主形容「屈機」的來源是古文化與現代產物的結合，又提到「O嘴」和「潛水」都是像形又容易聯想到的有趣例子。反觀「依家啲咩大癲細癲，0尊個意思同含意太窄，起源都係short form……個程度差太遠」。

貼文引起網民熱議，留言「十卜」樓主，又抛出「Kai子」、「好𤓓」、「淆底」、「囧」和「爆seed」等潮語。有網民亦分享到形容人細膽的「蛇𠺌」來自英文「scare」。當中不少人認同樓主，認爲最近的潮語太直白，「舊時潮語多為意境，從英文，廣東話同生活現象衍生」，「好多就算唔識本身點解，聽完人解釋都會笑一笑或者有畫面」。但新一代的潮語「張中」、「yyds」、「mc」和「0firm」等就只是諧音或只是純粹簡寫。

（連登截圖）

不過，有部分網民就認爲每個年代的潮語都不同，反駁道：「多人講咪係潮語囉。古文、詩詞歌賦夠有内涵啦，依家啲人會唔會掛喺口邊？」亦有網民嘲諷樓主食古不化，「每一代都有班廢中廢老緬懷自己嗰代係最好」，「潮就潮，洗理點解點嚟，人哋講我就講，我講人哋跟著講……成班人喺到討論陣廢老味臭到啊」！

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每個時代都有所屬的潮語，不過潮語都總有不再潮的時候，一不小心說出口的話，隨時就變了暴露年齡的最佳證據了！以下30句，如果你曾聽過、甚至現在也經常使用，就證明你老了！

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