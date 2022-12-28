港女欲與4年外國男友分手　一原因想搵亞洲男結婚！網嘲:港女日常

戀愛這回事不分種族說來就來，不同國家的人也有其不同的個性和文化背景，相處及交往起來也許會產生不一樣的火花。近日一名港女在討論區上發帖，指自己與一位外國白人男子交往4年，不過最近因為一個原因而萌生了分手的念頭，於是發帖問大家的意見，但就被網民狠批害人不淺！



《原諒他77次》劇照

港女在連登討論區上以「同個白人男朋友一齊左4年」標題發帖，表示自己與一位外籍白人男士已交往4年，但最近萌生了尋找「識講中文」的男朋友的念頭。她在帖中再解釋欲分手的原因是「好似同亞洲人慣啲」，表示她們兩人的生活不是說無法溝通，只是有時某些情話、生活習慣上無法適應，似乎在4年的交往後，最後發現相處起來亞洲人比較適合自己。

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《福爾摩師奶》劇照

她提到對方最近曾講過求婚的事，但是她心態則有些退縮。她也指自己現時年齡32歲，已在歐洲生活5年，大呻「想識正常既華人真係好難，有諗過去台灣（都唔大機會返香港）」、「覺得早幾年太安逸，浪費左啲時間，都對宜家男朋友唔住」，也預想到出Post後會引來網民批評，但是也希望得到大家的意見。

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果不其然帖子引來網民的注意，不少網民都批評港女的想法自私，「識人結咗婚先咁諗，搵嚟搞」、「感建分（感情問題一律建議分手），咪害左你而家男朋友」、「一齊咗4年先唔慣外國人，你係咪搞笑？」。

《愛回家》劇照

亦有網民質疑她在試過與外國人交往後卻「想搵港男埋單」、「你最好唔好識新男友」、「搵到亞洲男你又會搵到第二樣嘢嫌棄」、「港女日常」，更坦言港女只是不再愛對方，與不識中文無關，不愛時什麼都是藉口。

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