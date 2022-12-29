24歲女公務員跑8間夜店賣淫年賺48萬　狂攞病假秘撈原因超荒謬

有時候打工仔為了可以賺多一點錢，除了正職之外還會做freelance、兼職幫補收入，不過當然要合法。最近日本有公務員就被爆做兼職，分別在8間風俗店「秘撈」，一年內賺逾800萬円，背後原因竟然是......



日媒《讀賣新聞》報道，12月23日東京稅務局因違反國家公務員法禁止副業的規定在風俗店工作，並沒有將該收入報稅，對一名24歲女職員進行紀律處分，將她革職。據當局表示女職員由去年4月起約1年時間內，多次在平日夜間、請病假或休假等在東京內外的「泡泡浴」或派遣式等風俗店工作「秘撈」。

她在1年間曾在8間風俗店工作共165日，合共得到約826萬円（大約港幣48.1萬元）收入。除此之外，她亦被發現曾私吞本應用於稅務署職員聚會的26萬円（大約港幣1.5萬元），用於個人吃喝。

事件在今年7月因外部人士提供情報調查後曝光，揭發她在風俗店工作的日子中有大半都是在請病假期間。而且還發現她曾以假病名騙取sick leave到風俗店工作。

在調查期間，這位24歲女稅務署職員表示自己是被人在街上招攬的，並解釋到為何她冒著「秘撈」的風險也要到風俗店兼職。透露自己很喜歡到訪牛郎店，之所以這麼努力原來全是為了支付入店時的飲食費。賣身供養牛郎，實在荒謬……

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國家衞健委日前宣佈將由明年1月8日起「開關」調整新冠病毒的防控級別， 無須對入境人士採取檢疫傳染病管理措施。隨後日本政府便公佈由本月30日起內地及港澳赴日航班只可以使用4個限定機場以應對中國旅客。不過日本網民就似乎對決策不滿，在Twitter要求政府全面禁止中國人入境。👉👉內地開關日本政府實施限飛 日網民批無能：要禁止所有中國人入境