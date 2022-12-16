周日市區得8度！港女問「冷氣調至25度=開暖氣」？專家竟然咁講！

天文台表示，強烈冬季季候風會在今晚(16日)抵達廣東沿岸，本港北風將會增強，星期日市區氣溫更降至大約8度，新界再低幾度。不知大家有沒有好奇，冷氣機溫度調越低越凍，那若調高是否就會變暖?有網民就在社交平台好奇問將屋企冷氣調高「係咪就變相開咗暖氣?」，貼文令不少網民爆笑指「咁暖氣機的存在有咩意義」，究竟冷氣機開高溫是否就能變成暖氣機呢?



圖自Facebook專頁「香港突發事故報料區及討論區」

暖氣機大家可能未必個個有，但冷氣機有10個可能都有9個有。日前就有網民在Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」上貼文好奇指現在外面只有十幾度，若將屋企「冷氣較去廿五度」比室外的溫度高，「咁樣係咪變相開咗暖氣?」。

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貼文引起網民熱議，有網民表示曾與樓主有同樣想法笑言「 其實我成日都有咁諗」，他們認為「點解冷氣溫度較越低吹嘅風就越凍，調高嘅話就唔會吹暖風」，有網民就笑指如果冷氣可吹暖氣「就唔使暖氣」，「將個冷氣機掉轉來裝，包你有暖氣」，更爆笑指「咁如果較到100度可以變埋焗爐」，有網民則超佩服樓主的「創意」，叫樓主「你快啲自薦入創科局做局長，政府需要你」。

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理工大學機械工程學系榮休工程師盧覺強表示，只有冷暖氣機才能夠達此效果。他指冷氣機的運作是雪種會將室內熱空氣透過壓縮器和冷凝器散熱到戶外，然後再透過膨脹閥降溫，經過機口的蒸發器吸熱再將冷風吹出。盧覺強表示，暖氣的運作與冷氣相同，只是運作方向相反，兩者都只能以單方向運行，不能互相取代，但若機中有能將雪種方向逆轉的程式與機制，則能夠達成兩種效果，即大家口中所說的冷暖氣機。

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