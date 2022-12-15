港人移民外國人工50k得返7成+課重稅？網民真相:只得一類人加薪！

港人對移民外國的話題從未間斷，遠一點的英德美澳紐加、近一點的台日韓新加坡都有人討論。最近有網民提到關於移民前後的薪金對比，指自己在留意移民資訊時，發現香港的人工比其他地方高出不少，以月入5-60k為例，同一工種的薪金將下跌1-2個等級，引起網民熱議。



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網民以「最近睇移民嘢，發覺香港真係好高人工」為題發帖，指出港人打工仔「閒閒地都搵5-6萬，同一工種去外國跌一兩個grade」，反問香港有什麼優勢可以支持到各行各業的高人工。雖然樓主並未提及哪一個國家，但網民就反映外國比香港低薪的主要原因為「稅金」，香港稅率相比外國的稅率低，同一工種有機會在同一薪金下，扣稅後只得香港的7-8成。

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經編輯翻查數據，以英國的稅率為例，英國的最低個人入息稅為20%（最高45%），另外要再加國家保險12%，即合共最少32%的薪金要用作交稅，佔人工的差不多3成有多；而香港的個人最高入息稅（即薪俸稅）最高為17%，與英國相差一截。

英國現時每年最高個人免稅額為£12,500英鎊（約12萬港元），若年度總入息比免稅額低，則毋須繳交稅項。而年薪介乎£12,501（約12萬港元）至£50,000英鎊（約48萬港元），需繳交20%稅（基本稅率）；£50,001至£150,000英鎊的收入，需徵收40%稅（高稅率）；£150,000英鎊以上的收入，則徵收45%稅（額外稅率）。

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不過也有網民提到雖然香港薪俸稅率低，但是其實是「利用地價替代了高薪俸稅」，導致推高了香港的整體地價和樓價，令房屋租金上升。也有網民指外國工種的薪金範圍沒有像香港般的廣闊，「人工高唔高睇你做邊行同咩職級，只能講大部份香港真經理級或以上出去外國都係咁上下人工，扣埋稅直頭減人工」，而多數在移民後能加人工的都是較為基層的人士。

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《愛回家》劇照

除此之外，有網民就認為「香港人工其實一啲都唔高」，直指年輕人在香港能月入50-60K以上都是精英，大部份都長期在高壓下工作，而在外國無法得到同樣的薪金，只是因為外國「沒有這種不良風氣」。

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