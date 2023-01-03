土屋太鳳元旦驚喜宣佈結婚+懷孕　日媒爆與片寄涼太地下情5大證據

踏入2023年，日本藝能界隨即傳出喜訊。最近因出演《今際之國的有栖》女主角而人氣急升土屋太鳳，1日就在Instagram宣佈與GENERATIONS主音片寄涼太結婚，同時亦宣佈懷上第一胎，雙喜臨門。有日媒就報導其實兩人已經秘戀5年，更揭露兩人地下情的蛛絲馬跡。



（Twitter: @anikoma_movie）

土屋太鳳現年27歲，1月1日在Instagram上宣佈雙喜臨門，與28歲的GENERATIONS主音片寄涼太結婚，並懷上兩人的第一子。貼文中講到二人自相遇以來一直互相尊敬、互相幫忙，交往至去年尾準備結婚期間發現懷孕，形容是一份奇蹟。消息引來不少粉絲祝福。日媒《NEWSポストセブン》就報道指兩人自在2017年上映的電影《哥哥太愛我了怎麼辦》合作後一直關係良好。發展成戀人關係後，他們雖然極力隱藏戀情，但其實亦有暗中放閃……

（Instagram 截圖）

周刊《女性セブン》其實早在2年前已經捕捉到兩人熱戀。有熟人表示他們為了地下情不被人發現，連約會的時間地點也有訂立「規矩」；基本上不會單獨兩人外出吃飯，亦不會在外面約會，即使目的地一樣也不會一起移動。以《哥哥太愛我了怎麼辦》飾演兄妹為契機，雖然兩人同年，土屋太鳳稱呼片寄涼太為「哥哥」。就如電影中沒有血緣關係的兄妹最終成為戀人，現實中的兩人亦在2019年正式發展成地下情。

即使交往3年半期間將戀情保密，但其實他們亦有用兩人之間才會理解的方法放閃。《NEWSポストセブン》就引述他們的熟人指原來兩人經常會在Instagram上使用同樣的emoji組合。如果不細心對比並不起眼，但日本會使用emoji的男藝人較少，因為某段時期使用的emoji太相似被粉絲八卦，兩人才開始收斂。網民亦因兩人在社交平台上曾上載同款hoodie，而對兩人關係展開熱論。

兩人分別上節目時亦一直公開表示強烈的結婚願望。片寄涼太在2021年出版自傳接受訪問時講到「希望30歲左右結婚有小孩」，而土屋太鳳更是在去年8月登上《鶴瓶の家族に乾杯》節目時公言「我目標係下年結婚！」。現在兩人的戀情開花結果，絕對不是「奉子成婚」、「閃婚」這麼簡單啊。

👉羽絨內點著最暖？日媒實測禦寒衣物最暖著法 頸巾咁戴先保温！

👉英國900呎別墅僅售200萬！驗樓師狂數7宗罪 網嘲:大灣區質素仲好

同場加映：寵物公司推貓咪訂閱服務 領養月費$22可免責即棄 被批虐畜炎上

都市人平常早出晚歸、壓力爆燈，因此有不少人都會選擇養小動物作伴、治癒自己；不過亦有很多人因為單身或者從未養寵物而難以下定決心。最近有日本公司就推出「貓貓放題」月費服務，只需要付380円就可以接一隻貓貓回家，而且客人不想養時還可以隨時「退貨」。👉👉寵物公司推貓咪訂閱服務 領養月費$22可免責即棄 被批虐畜炎上