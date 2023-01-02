英國900呎別墅僅售200萬！驗樓師狂數7宗罪　網嘲:大灣區質素仲好

近年有不少港人移民英國，因為當地普遍樓價比香港便宜，很多人會選擇買樓定下來。日前資深驗樓師詹濟南（詹Sir）登上節目時就看了英國一間樓齡不足30年，面積有900呎但只賣200萬的二手樓，發現原來英國的樓價是「平得有道理」？



詹Sir拜訪伯明翰西面的B17區哈本驗樓（YouTube截圖）

日前資深驗樓師詹濟南（詹Sir）登上HOY 資訊台78台《全世界睇住》節目時，拜訪伯明翰西面的B17區哈本驗樓。這間二手別墅放售價錢低於市價，面積有900呎低、於30年樓齡，只賣港元200萬。為何會這麼便宜？詹Sir入屋就發現不少問題，力數7宗罪解釋超低價。

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詹Sir發現下層牆身批盪全部空殼，而且地面不是用瓷磚，只是鋪膠墊。廚房工作台邊的瓷磚亦全部空心、櫥櫃膠膜破爛。洗手盤下櫥櫃的水管下更放了一個水桶，不用檢查也知道有漏水。到了上層就發現浴室浴缸加了超粗膠邊，明顯是曾漏水才會有此動作。而分冷熱左右兩邊的洗手盤則只會出冷水，熱水一邊無水，需重新接駁熱水喉才可使用。

經詹Sir一驗發現別墅內問題多多，證明英國的樓盤「平得有道理」。節目亦分享到樓盤有前園後園，雜草叢生難以打理之餘，後園的一棵蘋果樹跌落不少腐爛果實，容易引來病蟲害。更甚的是大門前園有一個螞丘，需要找專人來剷除、落藥杜蟲。

有網民看到房子後表示「成間鬼屋咁點住? 好似有屍體咁，送畀我都唔要」。亦有網民看到影片後講到即使用200萬買下別墅，也必定要花不少錢裝修保養，「計埋裝修費先好講真實樓價係幾多」。有人就分享到英國對地板和牆身的標準不高，排水和暖氣也是新舊屋都有的常見問題，令人非常頭痛。有人就形容移英港人根本是「貼錢買難受！講到點樣住大屋，原來係大爛屋！好話唔好聽大灣區啲樓質素仲好」。

（YouTube截圖）

不過亦有網民指出不能以香港的驗樓標準檢查英國的樓盤，因為英國牆身有可能是使用石膏板或是板間牆，牆內塞棉花以困住熱量為房子保暖；牆內空心實屬正常。

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