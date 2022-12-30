寵物公司推貓咪訂閱服務　領養月費$22可免責即棄　被批虐畜炎上

都市人平常早出晚歸、壓力爆燈，因此有不少人都會選擇養小動物作伴、治癒自己；不過亦有很多人因為單身或者從未養寵物而難以下定決心。最近有日本公司就推出「貓貓放題」月費服務，只需要付380円就可以接一隻貓貓回家，而且客人不想養時還可以隨時「退貨」。



日本公司「のらねこバンク」(「野貓銀行」)自12月15日開始提供「ねこホーダイ」（貓貓放題）服務，以月費380円（大約港幣22元）加入會員就可以隨時隨地養貓。因為在日本寵物的領養制度比較嚴謹，單身人士或年紀較大的人較難通過審核。「野貓銀行」網站介紹「貓貓放題」講到「養貓就要負責任照顧牠的一生」是理所當然，但如果這樣高齡人士和單身者就很難養到貓咪。

在考慮「責任」該由誰負擔時，就想到這個「連結人與貓的平台」。付月費加入「貓貓放題」後，會員就可以從收容所免費接走貓咪，而且無需要參加任何審查。若會員養著養著不想再養，每年也有一次機會讓收容所職員會來免費為你接走。

但若要從東京都動物愛護中心領養動物，申請人必須是年齡界乎20至60歲之間的東京居民，現在沒有飼養貓狗、家人全部贊成養寵物。亦要確保能付上責任養牠一生，帶牠去絕育、居所容許飼養寵物，領養前亦要上講座，手續步驟相當繁複。

「貓貓放題」的服務中客人從可貓的從性別、年齡、大小、毛色和及健康狀態選貓咪，現在網上有9隻貓咪可以選，暫時還沒有人加入成為會員。服務在網上傳開後引起網民熱議，有網民支持同時亦有網民狠批。有網民就認為「貓貓放題」服務能成為貓貓收容所與有意養貓的人之間的橋樑，降低領養門檻就能幫到更多貓咪。一方面亦有網民覺得服務的做法似乎只當貓貓是隨時可以更換、退貨的「貨品」，「放題」的字眼也極不討好；擔心會發生貓貓短時間內多次轉換環境和主人的情況。

日本網路論壇「2ch」的創立者與前管理者ひろゆき（西村博之）評論事件時就提到這項服務或許是收容所的「苦肉計」，是為了增加領養人數才會出此下策。有網民批評他沒有考慮到貓咪在過程中可能受到的心理壓力和健康問題時，ひろゆき就反駁指日本在2020年內因為沒人接收而被人道毀滅的貓咪以一共有2萬3千764隻；指出：「比起貓貓太大壓力而病你寧願佢俾人殺死好過？似乎你嘅個人感受比貓貓生命更重要」。

不過服務公開兩個星期後的12月29日，「野貓銀行」就宣佈停止會員制服務。據官網聲明，因會員登錄人數大幅超越預期，他們未能為所有會員提供服務而決定停止服務。聲明中亦回覆網民的疑問及意見，重申並不是沒有任何規限就可以領養或棄養貓咪。講到會員1年內只可以領養1隻貓咪，領養時也要求會員需親身到收容所，確認是本人及確認住所、承諾完全室內飼養後，才會簽署文件領養。

大家又認為「貓貓放題」的服務做法正確嗎？不妨留言分享見解。

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