陳山聰奪視帝關風水事？網民揭深井碧堤半島專出視帝　命理師咁講

《萬千星輝頒獎典禮2022》完滿結束，陳山聰憑《金宵大廈2》擊敗大熱的林敏聰奪視帝，日前就有人在facebook群組出帖文，指深井碧堤特別旺藝人，更有不少街坊盤點有幾多藝人曾住過碧堤半島，有指陳山聰、黎耀祥、張振朗、吳卓羲都曾是碧堤街坊！



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《萬千星輝頒獎典禮2022》視帝競爭激烈，不過一直憑《下流上車族》而呼聲甚高的林敏聰最終大熱倒灶，輸給《金宵大廈2》的陳山聰。有指陳山聰住深井碧堤半島，有網民日前就在facebook群組「碧堤人」出帖文，指「碧堤真係旺班藝人，住親都攞視帝」，更有街坊笑言「期待林敏聰快啲搬嚟碧堤住」。

網民對此帖反應激烈，大家不停細數在屋苑內見過的藝人，有街坊指曾見陳山聰跑步，「經常06:00-07:00 三個一早一齊跑步」、「真人真係好瘦」，「之前見過佢喺fusion問個職員，壽司的紫菜脆唔脆」。

除了視帝陳山聰、街坊們盤點曾在碧堤居住的藝人，包括黎耀祥、陳豪、張振朗、艾威、陳國峰、莫家淦、連詩雅、吳卓羲、龔慈恩、陳松齡、朱敏翰、陳茵媺、龔嘉欣，麥包等都見過。

其中陳豪和黎耀祥都拎過視帝。根據2019年傳媒報道，黎耀祥該年以1350萬元沽出深井碧堤半島3房海景單位，持貨12年賺近800萬元離場。按年份計算黎即由2007年買入碧堤半島，2008年他憑《秀才愛上兵》奪最徍男配角，2009年更憑《巾幗梟雄》柴九一角奪視帝，自此演藝事業一帆風順。

深井的碧堤半島於2003年至2006年落成，一共有8座，大部分單位都望海景，屋苑南望青馬大橋海景及遠眺中上環海景，東邊是汀九橋海景及嘉頓麵包廠。以往堪輿學家區仲德也曾指碧堤大利從事娛樂圈的人，其龍脈來自大帽山西南結穴，前望馬灣海峽群島，背靠大潭郊野公園，水、木、土俱旺。