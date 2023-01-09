通關｜內地客南下零人流藥房叫慘！網猜一原因導致「無人」來港？

本港昨日（8/1）正式與內地通關，原本大眾預期開關後香港將湧入大量人潮，內地客拖篋過境掃貨大爆買等，豈料在開關首日，連上水等水貨客熱點都零人流，但北上的離境大堂就擠滿了港人，情況令港人大吃一驚，隨後就有網民猜測內地客南下零人流的真正原因！



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昨日（8/1）開關首日，根據內地預約系統的數字顯示，大約有6,600人來港。原以為內地自由行水貨客回歸，本港藥房藥妝店、金舖生意可見起色，但當年極受水貨客歡迎的上水「藥房街」，人流卻寥寥無幾，藥房大嘆「一個大陸客都無」，藥房與藥妝店也表示無法預期通關後的內地旅客量，估計預約制及限額制會影響內地旅客來港消費意欲。

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根據新華社數字，昨日有約4.5萬人經5個口岸北上，在連接福田口岸的港鐵落馬洲站方面，離境大堂內有市民大排長龍，正在等待辦理離境手續，對比起南下的人流，北上的人流明顯較多，數字上甚至多出約6倍。

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對於內地客南下零人流，有網民就猜測是由於昨天（8/1）是周日，雖然有不少市民想辦理赴港簽注，但是申辦櫃檯只開周一至周六，周日放假。然而自助機也還沒有開通該功能，即使內地市民已提前預約好出境口岸，在周日也無法即日辦理好赴港簽注，很多市民也最終因此「摸門釘」不得過關，批評不如等1月9日周一才正式通關，市民也不必白跑一趟。

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另外，網民認為過往在農曆新年期間，北上回鄉探親和過年的香港市民本來就較多，反而南下的內地旅客只為辦年貨才會到港，而內地在疫情這幾年期間，內地市民也習慣了網購，自然年貨也早在網購網站上辦好。看來要漸漸改變回原來的購物習慣，復常之路並非一時三刻即可實現，昨日入境香港的人數不多，似乎也不怎麼讓人意外。

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