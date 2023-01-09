港男批IKEA示範單位勁抽水　貼1物寸港人認清事實　網嘲：玻璃心?

IKEA店內一直都會有不同的示範單位供大家參考，但不知大家又有沒有發現到示範單位中的神秘小細節?近日就有網民發現，宜家家俬示範單位所貼的窗外景竟然有「暗藏意思」，看似像在「提醒」香港人要認清自己住的地方，抽水香港人，但有不少網民則表示「有咩問題」，宜家家俬都只是「貼地姐」。



圖自連登討論區

近日，有網民於連登討論區上以「宜家家俬真係好識X港豬」為題表示發現宜家家俬內的示範單位竟然連窗外景「都要貼返個公屋景」，好像在抽水香港人要認清自己所住的地方「唔好幻想用宜家家俬就處身北歐」，但貼文中就有很多網民並不認同樓主的看法，更認為樓主是否因自己本身住公屋，覺得別人正在嘲笑他。

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有網民於貼文中留言表示認為宜家家俬所貼的窗景並「冇問題」，宜家家俬只是「太貼地」，嘲指「貼無敵海景又話假」，「貼個富士山景比你好無」，認為樓主意見多多「離地又唔鍾意，貼地又唔滿意」。有網民亦表示宜家家俬的目標客戶本來就是家中環境較細的家庭，連示範單位都「寫明係以幾多人公屋做示範」，更表示宜家家俬這樣是「正確做法」，「唔好比客戶有over expectation，廢事送到去唔襯間屋又話要退貨」。

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止痛藥可以舒緩新冠肺炎帶來的症狀，但常常聽到別人說食「止痛藥」好傷身，究竟又係咪真的呢?蔡明劼醫師表示其實坊間的止痛藥主要兩大類，分別是「普拿疼(撲熱息痛)」和「布洛芬」，而的確食過量止痛藥是會傷身體，但若覺得單單吃一顆便會傷身的，傷到的不是身體，傷到的是「腦子」。

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