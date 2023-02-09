港男見工被問「有無獅子山精神」主管列4大入職條件:瞓醒就要返工

年頭年尾不少打工仔都會等出花紅後跳槽，近日有社交專頁接受讀者投稿，該名讀者表示日前有獵頭公司介紹去見工，怎知遇上一個痴線部門主管問該名見工的讀者是否知道何謂「獅子山精神」，期間更發表一番打工仔偉論，令讀者見完工連獵頭公司的電話和WhatsApp也封鎖，究竟發生何事令事主這樣動怒呢?



（《愛．回家之開心速遞》劇照）

有網民在社交平台專頁「辦公室日報」投稿，講述自己見工的奇聞奇事。該名網民表示，日前有獵頭公司介紹他去見工，見人事部時還一切正常，怎料當見部門主管時卻遇上極品。

該名部門主管跟網民表示，不喜歡每日朝九晚六的人，認為這類打工仔無「拼搏精神」，更揚言「我個department係冇返工放工時間嘅」，指自己「瞓醒就返公司」，平日晚上八時多九時才下班，希望同事都有這份幹勁，星期六日冇事幹也可以返公司，「最緊要一齊見證公司成長」，更認為打工仔不應該當自己是打工仔，更問網民「獅子山精神你有冇聽過？」，「你覺得自己係咪我要搵嘅人？」

（《合約男女》劇照）

網民聽罷部門主管一番偉論後便回答:「獅子山隧道我就聽過，如果我瞓醒先返公司，應該會11點幾先返到。」他指對方聽完他的回覆後，立即收起笑容，更表示有消息就會通知他。

網民表示當離開該公司後大約10分鐘，獵頭公司致電給他問剛才發生何事，更表示「個客話你好冇禮貌」。網民聽到無名火即刻掛線，然後即封鎖獵頭公司的電話及WhatsApp。

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對於該名打工仔經歷引起不少網民熱議，有網民留言笑指「獅子山下體，現香港精神」、「其實可唔可以簽咗約部署之後走去勞工處告佢」、「獅子山精神來係解守望相助，唔知幾時變咗被人揾笨」、「而家的獅子山精神 = 老闆無合約精神」。也有網民分享個人經歷，「唔好濫用獅子山精神啦～N年前見過份工，個亞頭同我講埋數時，年初一都要返工。我做咗3日就走了……住獅子山下的人也要生活同休息的。」

「伏工」何其多，樓主反應都是人之常情，慶幸不是返了工才發現伏。其實不少伏工都有跡可尋，打工仔不妨留意下。

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