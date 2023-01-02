90後拒OT要求加薪4成：一原因堅持唔加就辭職！上司狠批趁火打劫

打工仔返工大多都是求財，最大願望當然就是升職加薪不用OT，但面對OT這回事，除了很多打工仔沒有選擇餘地之外，還沒有額外補水，有時確實令人氣餒。最近一位打工仔發帖，狂呻公司的20多歲下屬不肯OT，更因一事要求加薪否則馬上辭職，令他直言「價值觀錯晒」、「趁火打劫」，後來帖子被網民瘋傳，但風向卻一面倒向年輕同事！



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該位打工仔網民在Facebook專頁「奴工處」上投稿，指自己「真係唔識同而家啲後生仔溝通，可能我已脫節，或者我唔明點解時下年青人啲價值觀可以錯晒」，他表示他的下屬20出頭，「做嘢好叻仔又有交帶，我一直睇好佢，下年都打算升佢」，不過近來公司多了幾位同事離職，造成部門人手不足的問題，最近幾晚更「做到8點幾先收工」。

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於是他便叫年輕下屬入房溝通一下，打算轉移部份工作及職責給他，並「叫佢拍硬檔幫手頂埋過年，因為仲重未請到人」，豈料對方直接表示「佢話做多咗嘢叫我補償」，再要求加薪40%，手上還拿著一封辭職信，聲言「加唔到就會辭職，辭職後一個月都唔會再幫手OT」。樓主於是在專頁投稿大呻「其實點解啲年青人可以咁厚面皮」、「價值觀錯晒，公司唔夠人手重要坐地起價趁火打劫」、「唉，我真係脫節…」。

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不過網民看畢帖子後就一面倒支持年輕下屬，反插樓主的價值觀有問題，稱他的言論如同一位「老海鮮」無誤，直言「同公司有親咩…你叫佢拍硬檔個時，咁佢做到隻狗咁又邊個拍硬檔幫佢」、「出一份糧要做2，3份糧嘅嘢你覺得冇問題咩？你話頂埋過年姐，點知過埋年會唔會又話頂埋清明重陽」、「如果工作量多40%，要求加40%人工好合理吖」，力撐年輕下屬爭取合理薪酬升幅完全沒有問題。

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