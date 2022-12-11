網民熱議「10大員工福利」　WFH竟然包尾　全因講錢最實際？

「連員工都照顧不好，公司怎麼會賺錢？」——轉自經理人，企業會成功，員工絕對佔最大關鍵因素，尤其如何讓員工保持工作熱忱、樂於工作，在「員工福利」這塊，據了解，員工若越幸福，企業獲利就會越高，因此，幸福企業逐漸成為老闆經營的重點。



那身為社畜，你心中認定的幸福企業是什麼模樣？今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，找出網路上10大討論度最高的員工福利，為企業主點亮一盞明燈，告訴他們若想打造幸福企業，就必須從這些讓員工「有感」的福利開始！

打工仔最like哪些員工福利？睇睇係咪同你一樣👇👇👇

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10. 上班時間地點彈性

受疫情影響，WFH（在家工作）逐漸成為熱門工作型態，據台灣職場網站104玩數據顯示，上班族最喜歡的上班模式，以混合式工作（居家+到班）最多，代表上班族期望在工作模式保有正常與遠距的彈性。

另外，工時彈性也是眾網友相當在意的福利，不少網友都認為可以自由決定上下班時間很讚：

「軟體業大部分都彈性上下班」

「上一間公司彈性上下班不打卡超爽 」

「總是有突發狀況，能彈性自己調當然好」

「能不要在尖峰時間去擠，不論捷運或開車，真的很好」

「彈性上班好處真的滿多的」



9. 壽星福利

有些公司不只過節會發放禮金或禮盒，連員工生日也會有額外福利，像是發放現金、禮券或者送小禮物等，根據104人資學院《薪資福利調查報告》顯示，員工生日屬於經濟性福利項目，企業發放比例有69%，平均發放金額約944台幣。

生日福利不只一般企業有，有些公職單位也有生日福利，在Dcard上就有卡友分享：

「朋友單位是直接匯進戶頭」

「我們單位以前是發禮券，現在是禮金」

「待過地方機關和大學，都是全家禮券」

「約僱也有1000元」

「中央三級單位，1600匯款」



8. 不定期員工聚餐

在各大徵才平台上，HR針對職缺福利部分，在台灣除了尾牙（編按：農曆十二月十六日公司聚餐）、春酒外，還會寫上「不定期舉辦員工聚餐」這項福利，對企業來說，已是會被列入基本福利清單裡的選項之一，因為此福利不僅能凝聚員工向心力，還能增進同事之間的感情，是雙贏的福利政策。

不過有些員工聚餐是在下班後，讓不少上班族認為這樣是變相成加班：

「動到週末和國定假日就很反感」

「只要有主管在的場合就是上班無誤」

「感情好的話是聚餐玩樂，感情差就是社交演戲」

「公司花錢讓大家吃飯聊天很棒ㄚ」

「超愛跟同事聚餐，大笑練腹肌」

「最好是用上班時間聚餐啦」



7. 旅遊補助／員工旅遊

公司為了犒賞員工一整年的辛勞，都會提供員工旅遊或員旅補助等福利，讓員工可適度休息，還能跟同事增進感情，而對員工來說，若員旅能去國外玩，代表能用少少的旅費，甚至免費就能出國玩，確實是一大福利。

有些網友就認為員工旅行可以認識其他同事很棒：

「多參加活動可以認識新同事」

「免費的就去，一起旅行過的同事感情會較好」

「可以跟同事拉近距離，能認識別的部門更是好機會」



但也有人認為與其出遊，不如發旅遊津貼實際：

「直接發旅遊補助現金最吸引我」

「直接給錢最好」

「比起員工旅遊，補助更好」

「站在員工的角度，發錢比較實在」



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6. 完整員工培訓計畫

企業總要求「即戰力」？認為新人一到職就要秒上手工作，其實對於社會新鮮人來說，要求即戰力是相對會挫折的。不少網友認為一間好的公司，應該備有完善的員工培訓計劃以及教育訓練，畢竟無論資歷、學歷多豐富，都得重新學習公司文化與制度，即便成為老鳥，面對時代的轉變，公司也該規劃好完善的體制，讓員工不足之處能得到提升，才能增加企業競爭力。

其中剛榮獲台灣2022幸福企業「金獎」的信義房屋，在員工培訓資源上就投入相當多，不僅提供業務新人180天全方位培育計畫、百堂訓練課程、1對1師徒制，集團還有專任講師團隊研發課程、定期新人關懷並提供諮詢輔導等資源。

在網路上就不少前輩分享：「至少信義房屋肯照顧新鮮人」、「信義真的是滿不錯的企業 福利在業界也算頂尖 」、「信義在意人才培育，新人的課超多超實用」。

5. 育兒補助金、子女教育獎助學金

許多企業不僅會照顧員工，也會延伸照顧員工的家人小孩，其中像是台塑集團就有推生育獎勵措施、員工子女就學獎助學金；另外鴻海也有推「零到六歲公司養」育兒津貼，都是善盡企業社會責任及鼓勵員工生育的楷模。

多數網友認為企業願意補貼育兒很棒：

「有資格領育嬰補助的人真的還不錯」

「起薪和育嬰補貼真的香，二個小朋友月薪多三萬（台幣）」

「有生小孩的應該真的不錯吧」

「私企肯掏腰包補助生育及育兒津貼已經佛了」



4. 健康檢查

畢竟培養人才不易，公司任何員工病倒，對企業來說損失難以估計，對此，健康檢查就顯得很重要，雖然勞工健康保護規則有規定勞工體檢最低次數，但檢查內容都是基本法定項目，因此，不少企業都會加碼健檢項目，甚至是年年都提供高級健檢福利。

若公司沒補助或提供免費員工健檢，一般民眾想去醫院健康檢查，自費金額相當可觀，所以此健檢福利，會讓上班族認為該公司是幸福企業：

「每年都有公司健檢，也會帶家人一起去」

「我也是公司健檢才發現視網膜太薄，平常根本不會注意」

「公司每年都會給，所以每年都有做」

「好的公司會提供身體健檢」



3. 員工有分紅、認股、績效獎金

除了基本年終獎金外，據1111人力銀行調查，有35.7%的上班族認為公司福利須有分紅／配股，才能稱上幸福企業，像成真咖啡就把20%利潤，當作員工分紅；486團購網徵才也祭出分紅獎金；中華電信也有績效獎金、盈餘分紅等，這些獎金通常都是根據員工考績去給予，更能激勵員工用心工作。

因此，在中華郵政績效獎金縮水新聞一出，網友就很氣憤表示：

「先漲薪資讓你們爽一下，再把年終砍掉省錢」

「這樣其實很不公平吧」

「心很涼，多做事錢還變少」

「公司賺一兩百億然後想盡辦法砍員工獎金，奇葩公司」

「可憐的郵務人員，這麼辛勞，還要被壓榨！」



2. 薪資給予優於同業

獎金、補助都是浮雲，唯有高薪才是真的！根據1111人力銀行調查，有近6成上班族感歎任職公司不是幸福企業，最大原因是「薪水偏低」，對此可知，要符合上班族心目中的幸福企業，薪資優於同業是必然的。

其中台灣的高薪職缺以科技業、半導體產業含金量最高，從2021年上市公司平均薪資費用數據可知，基本上前10名就有8家是半導體業，網友就表示：「難怪大學生一窩蜂要念IC設計」、「去半導體幾年就屌打系統廠10年副理了」、「念理工跟文商，在畢業後過30歲，生活水準會明顯差距」、「這時代就是念理工才能出頭，念文商會很吃虧」。

1. 有年終獎金

接近歲末年終，員工最期待就是發放年終獎金以及舉辦尾牙活動，畢竟沒有什麼比發錢更讓人快樂了！據《yes123求職網》調查指出，台灣上班族對於年終，平均期望值為1.48個月，有些公司不僅尾牙都舉辦在五星級酒店，大獎從3C產品、機票到跑車都有，像信義房屋還提撥公司稅後盈餘三分之一，作為全體同仁的年終獎金，就是希望員工跟公司共好，用最實在的獎金回饋員工。

另外，還有長榮海運去年豪發40個月年終，就讓網友相當羨慕且讚賞公司：

「這才是有賺錢的僱主應有的氣度，有些公司賺很多都不分員工的」

「能夠同甘共苦才是好公司的本質」

「樂見願意將利潤與員工分享的老闆作為」

「能與員工分享的都是好公司」

「我覺得賺錢還能想得到員工的，就是良心企業了」



（DailyView網路溫度計授權使用）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年11月14日至2022年11月13日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『員工福利』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】