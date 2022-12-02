地盤佬體力無限？Office仔不解：返足6日都唔識攰！網分析3大原因

地盤建築工人算是體力勞動量非常大的工作，雖然薪金待遇不俗，但就常被稱為「血汗錢」，辛苦程度可想而知。不過有網民最近發帖，指感到「地盤佬」在收工後仍然非常有精力，即使一周返足6日都比5天工作的Office打工仔精神許多，更有「無限體力」的感覺，網民為此就分析得出3大原因！



《激戰》劇照

網民在連登討論區上以「點解地盤佬可以咁work hard play hard？」為題發帖，指地盤佬明明每日朝八晚六，連星期六都要返工，換算下來每周工作60小時，但卻「好似唔洗返屋企唔洗休息咁」。更指認識一名地盤佬星期日放假行程比星期一至六更忙，「朝早陪屋企人飲茶，晏晝去玩踩單車釣魚，夜晚再去朋友飯局」，感覺似有無限體力。

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《激戰》劇照

反觀現時年輕一輩，有些5天工作的打工仔卻天天喊累，放假時寧願休息都不願意出門，令樓主感嘆「點解班地盤佬可以咁work hard play hard？」、「返足6day仲有精力喺剩低嗰日周圍去玩？」、「關唔關以前成長環境事？」、「份工本身收咗工真係唔洗諗咁多？」，為此網民們就集思廣益地整合出3大原因。

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《做工的人》劇照

1.精神壓力較低

網民們提到地盤工作體力勞動雖然大，但是下班就代表「真的下班」，也不用「無償OT」。對比不少辦公室打工仔要將公事帶回家，未能真正享受下班的閒暇的情況下，精神壓力其實較少，自然有餘力思考放假的休閒娛樂活動。再者地盤佬普遍「有一說一」，在地盤內瘋狂爆粗也不是新鮮事，更不會將脾氣收收埋埋，壓力得到發洩自然心境舒暢。

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《男人唔可以窮》劇照

2.工作沒有想像般辛苦

有在地盤工作的網民指雖然體力勞動較大，但是「做熟後又真係唔係好使用腦，返工做幾個鐘就抖返幾個鐘」，也不是每個工種都需要大量體力，再加上身體會慢慢適應高強度的運動量，直指實際上沒有外界想像的辛苦。不過坦言夏天時開工天氣炎熱又要暴曬，會比秋冬季造成更大的身體負擔。

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《做工的人》劇照

3.身體強壯

地盤工人在工作時每天都會不斷搬重物及流汗，感覺就如每天做Gym，賺錢時順便賺埋體格，長久下來體力當然比每天坐在辦公室的打工仔好上不少。而辦公室打工一族就表示超羨慕地盤佬的驚人體力，更直言「而家個人唔郁好易攰」、「坐Office個個坐到虧」、「你唔明我哋班廢X唔郁都會攰的感受」。

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