攝太歲時間2025+犯太歲4大生肖｜麥玲玲4大化解方法+步驟流程一覽

有什麼生肖2025蛇年會犯太歲而需要攝太歲?按中國人農曆新年傳統風俗習慣，若該年犯太歲的生肖都應該攝太歲以趨吉避凶，究竟有哪些生肖今年犯太歲呢?今年拜太歲的宜忌和攻略又是怎樣？即睇堪輿學家麥玲玲師傅點講！



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麥玲玲師傅在蛇年的運程書中指，屬蛇、豬、虎、猴在2025蛇年犯太歲，按傳統習俗要攝太歲有四個方法，包括沖喜、小心部署計劃、佩戴生肖飾物以及拜太歲！

麥玲玲師傅

👇👇👇2025蛇年4大犯大歲生肖👇👇👇

1.【屬蛇】犯本命年太歲

屬蛇的朋友本命年犯太歲，情緒起伏會特別大，容易胡思亂想，也會影響決策能力，因此務必注意情緒，最適宜舉辦喜事，包括結婚、添丁、創業、轉職或搬遷等。另外也會影響健康運，輕則擦損重則有血光之災，應避免參加高危活動，並主動捐血或洗牙化解。

2.【屬豬】沖太歲

在各種犯太歲中以沖太歲變化最大，容易涉及人生大事，例如轉工、置業、搬遷、結婚或分離等等。其中最易遇上感情關口，有不進則退之象。因此2025蛇年宜採取主動為佳，包括訂婚、結婚、添丁或者聚少離多，助穩定關係。單身者若在沖太歲之年出現新感情，還是抱觀望態度為佳。

3. 【屬虎】刑太歲+害太歲

刑太歲代表有輕微麻煩及是非，容易影響人際關係；為免是非纏身凡事低調為佳；害太歲有陷害之意，容易有小人作祟，謹記少說話、多做事，保持謙遜。

4. 【屬猴】刑太歲＋破太歲

刑太歲代表有輕微麻煩及是非，為免是非纏身及進一步影響情緒，凡事低調為佳；至於破太歲則有破壞之意，代表一些關係容易遭受破壞或與人反目，流年宜加倍注意言行舉止，慎防禍從口出。

至於犯太歲有以下4種化解方法：

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【1】化解犯太歲方法—沖喜

俗語「一喜擋三災」，因此辧喜事有助減低壞影響，當中以結婚、生兒育女及置業為佳，另上契、壽宴、出席喜慶場合、多吃喜慶食品都可略為提升運勢，但應避免探病問喪。

【2】化解犯太歲方法—小心部署計劃

今年犯太歲代表多變動，包括轉工、搬遷等，但好壞仍是未知之數，所以應計劃周詳才行動。

【3】化解犯太歲方法—佩戴生肖飾物

蛇：佩戴雞形及牛形飾物

豬：佩戴兔形及羊形飾物

虎：佩戴馬形及狗形飾物

猴：佩戴鼠形及龍形飾物

【4】化解犯太歲方法—攝太歲

攝太歲是常見的化煞方法，也可繁可簡，粗略可分為三類，分為往大廟參拜、往細廟參拜、以及在家中自行拜祭。

【4.1】攝太歲 — 往大廟參拜

當中最大規模要數荃灣圓玄學院。拜大廟步驟應為:

—先到廟外買一份太歲衣，寫上自己名字、年齡及出生年月日

—往六十太歲的統領上香

—往2025年蛇年太歲「吳遂」上香

—再到自己出生年所屬的太歲上香（可參考廟內六十太歲一覽表）

—逐一向其餘太歲上香

—最後將太歲衣化掉

【4.2】攝太歲 — 往細廟參拜

細廟地方較細，會把六十太歲放在一起，方式也較簡單

—廟外買壽金

—壽金寫上自己名字、出生年月日，壽金數目可按自己歲數而定

—向廟中太歲上香

—將壽金放到太歲像下

—化掉其餘衣紙

【4.3】攝太歲 — 家中參拜

俗稱為「拜當天」:

—在紅紙上寫下該年太歲資料，以龍年為例，可寫上「乙巳年當年太歲之位」或「乙巳年吳遂太歲位」

—將紅紙放到家中大神，如觀音、關帝旁邊

—以六色果（六款生果）、煎堆及齋菜等供奉，再誠心參拜

—將衣紙化掉

攝太歲吉日吉時

2月6日(農曆正月初九) 早上9時至11時、早上11時至下午1時、下午1時至3時（不宜生肖：鼠）

2月7日(農曆正月初十) 早上9時至11時、早上11時至下午1時、下午1時至3時（不宜生肖：牛）

2月9日(農曆正月12日)早上7時至9時、早上9時至11時、早上11時至1時、下午1時至3時(不宜生肖:兔)

(鳴謝:麥玲玲師傅提供以上資料）