馬年打麻雀11大禁忌＋麻雀計番全攻略！十三么／天糊不可亂食！

農曆新年又到，最好的娛樂活動必數打麻雀發新年財！不但可以避開跟姨媽姑姐閒聊，亦可以借機賺零用。不過打麻雀其實有不少禁忌，不小心觸犯不但食不到糊，更可能會輸光利市錢！正所謂寧可信其有不可信其無，不妨注意禁忌位求個安心！即睇兔年11個打麻雀禁忌，保護利市錢！



迎接農曆新年，最好的娛樂活動必數打麻雀！（《嚦咕嚦咕新年財》截圖）

關於麻雀禁忌，除了為人所知的不可拍膊頭以外，其實還講究不少言語禁忌和座位選擇，不過大多執行上均不難，若好好注意能維持運勢，相信大家都相當樂意的。另外出牌和食糊方面同樣亦有一些禁忌要注意！

6個打麻雀禁忌

【１】不要鬧麻雀

正如電影《嚦咕嚦咕新年財》中的經典對白：「人品好牌品自然好。」常言道麻雀有靈性，打麻雀首要是尊重麻雀，就算牌面多爛也不要怪罪於麻雀上。鬧麻雀隨時會輸得更多！

【２】拍膊頭、背脊

俗語有云「人有三把火」，膊頭就是其中兩把，因此拍膊頭會令運氣都被拍走，自然影響運勢。拍背也同樣有把好運打散的意思，一樣要注意！

【３】「書」要小心

因為與「輸」同音，有「輸輸聲」的意思，相當不吉利！另外也要忌諱身邊有書，打裨時看書或背後有人看書的說法。

【４】切忌不吉利說話

諧音以外，來到新年，當然不吉利的說話也要忌諱。各種神怪之事、或談及「死」字的說話均可免則免。

【５】座位要識捒

椅子最好有背，代表有靠山，坐的位置不要背對大門、廁所、有書及有風的地方，因為背對財神、污穢之地易沾上霉運。

【６】切忌打麻雀前剪指甲

指甲象徵人的生命力，剪指甲有把氣場剪掉的含意，也會影響運勢。

5個出牌食糊不能亂來！

【１】四人歸西

來自80年代《幻海奇情》其中一個單元情節。意指當四家都各持一隻「西」時，不可連續打出，否則便是「四人歸西」。

【２】一同歸西

若上家打一筒，下家便不應打「西」，否則便是一同「歸西」。

【３】十三么自摸

十三么相當難食，因此也相當「邪」，若加上自摸便會邪上加邪。通常不建議食糊。

【４】天糊

同樣是相當難食的糊，被視為是上天安排，同樣較「邪」。

【５】頭糊

雖然大開糊便食糊相當開心，但有「食頭糊輸甩褲」的說法，有不少網民都曾分享對此有同感。

３大轉運方法

【１】以紅色開運

如同新年一樣，有人認為穿紅色衣物能辟邪氣兼帶來好運。而且最好連內衣顏色都要紅色，讓運氣從內到外而來。

【２】反轉隨身物件

反穿內褲有改變運氣的說法，另外手錶、帽子也可反轉助轉運。

【３】把衰運沖掉

若認為衰運纏身，不妨去廁所洗手，以「沖走衰運」。

麻雀計番大全

打麻雀除了注意禁忌，仲要識計番！這一次《開罐 Opener》就為大家整理計番大全，大家記得Bookmark，到打麻雀的時候就可以清晰計番，不會再少收錢了！👇👇👇點圖睇麻雀計番大全👇👇👇

