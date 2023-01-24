日本最新12動物+顏色人格生日占卜　猴子、獵豹、黑豹、獅子篇

2023年過了差不一個月，不知大家對新一年有甚麼期望呢？有時候看看占卜或心理測驗也是能幫助你認清目標的一個方法，有日本網站最近就分享2023年最新的人格占卜，以出生年月日算出你的12動物人格運程。



日本網站「OTONA SALONE」最近分享了2023年最新的動物人格占卜，分出12種動物及10種顏色人格。只要跟著圖表以出生年月日算出，對應的動物和顏色就可以得知你2023年的運勢！

【1】從以下圖表中按出生年份和月份找出對應數字

+ 1

【2】確認數字後與生日日子的數字相加就是你的人格號碼（若總值超過61，則從中減去60）

【3】從以下圖表找出相應號碼以得出動物性格和顏色

👉網民笑選古代人物邊個衰鹹濕 紂王妲己酒池肉林小事、他專食人妻

👇👇👇即睇12動物人格運程猴子、獵豹、黑豹、獅子篇👇👇👇

+ 20

猴子－被讚賞就會發揮實力！但要慎防陷阱

紅色

在理想和現實之間找到平衡，別再追求自己沒有的東西，珍惜眼前所有的，專注於現下能做的事就能使運氣上升。有耐力地一步步達成目標自然就能獲得滿足感。

紫色

今年你得開心事將會接踵而來。按自己的步伐過活就能提升運氣，隨心所想地行動吧。

啡色

多多關心家人和親友會為你帶來好運，積極地與他們溝通、加深關係吧。

橙色

拋開先入為主的觀念，多聽別人的意見，不要懼怕失敗靈活行事吧。另外，多進行跨文化交流就很可能讓你今年大獲成功。

藍色

今年你能不被周圍影響、不依賴別人，靠自己取得成功，創造屬於自己的世界。不過今年你也可能會對人際關係厭倦，這時候可以試試多關注網上社區；保持適當社交同時也有適當的距離感。

黑色

越心胸開闊你今年的運氣就越好，若積極與周圍的人交流或許就能有美好的邂逅。多接觸外面的世界、擴闊你的社交圈子吧！

(Michael Aleo/Unsplash)

獵豹－性格積極正面，但缺點是很容易放棄

綠色

你至今的價值觀會被打破，曾覺得理所當然的事會產生變化，可能有需要改變生活方式。另外，你在擅長的領域會有成長，花多一點時間在自己喜歡的事上，就有機會被高度評價，讓你進一步成長。

黃色

今年你似乎會從前輩學到不少，將所學到的銘記在心，然後傳授給後輩吧。這個傳接的角色，能成為重要的人生經驗。而你今年的lucky item是「紙」，摺紙、書、新聞、雜誌這些，都能撫慰你的心靈，亦為你帶來幸運。

金色

2023年或許會感到進入停滯期，明明事情已經進入最後階段，但就不再進展。不過，只要抱著一定能順利完成的心態堅持下去,就必定會有大好機會來臨。不斷思考、參考經驗豐富的人的意見；經過深思熟慮得出的結論必定都是正確的。

銀色

一向勝負欲超強的你今年對成敗的執著會減低。記住輸了也沒關係，對人友好就能令你人望增加、運氣上升！

(Ash Edmonds/Unsplash)

黑豹- 自尊心極高，喜惡分明！

紅色

若想改進自己，比起外在更應磨練自己的內在。2023年你應多作嘗試，學習更多技能，沿途有可能會遇到有緣人、可靠的朋友。另外，今年你不應經常改變身邊的環境，若有搬屋、旅行或出差的計劃應未雨綢繆，才能避免麻煩。

紫色

2023年你要忠於自己，堅持追求信念、不要改變自己的原則。不過，同時也要注意「讀空氣」，太沉迷自己的世界會對生活造成壓力。為自己想做的事和熱愛的事特別劃出時間吧。

啡色

今年你將大獲成功,至今的努力將會在這時候結果!只要盡力而為就能獲得幸福。今年你的財運亦十分安定，甚至能有剩餘的金錢作儲蓄。不過也要保持冷靜，注意別不小心「洗大咗」。

橙色

你今年凡事都會「三分鐘熱度」，但你亦可以藉此多方面作嘗試。即使厭倦也沒有問題，隨心行動吧。在不斷嘗試中必定能找到真正適合你的事!

藍色

這一年你要善待自己，或許會有沒有動力做事，但這時候不要責備自己。沒有動力是因為身體疲勞；別顧慮別人、好好休息吧。別勉強自己裝作快樂或勉強履行職責。另外你今年似乎有克服弱點的機會，會忽然意識到解決方法、豁然開朗。

黑色

2023年你應多為未來作準備，為了幸福你需要甚麼呢？資格、地點、經驗、人脈和工具等等，專注於這些事情就能提升你的運氣。雖然未必凡事都會按計劃進行，但只要臨機應變就一定會有大好機會來臨。

(Zdenek Machacek/Unsplash)

獅子-愛出風頭、喜歡國王級的特別待遇

綠色

最重要的是別看死自己「我一定做唔到」、「我一定唔鐘意」，接受多方挑戰就能大大提升你的運氣；推薦會用到頭和手的事物。別想太多，進行挑戰就能增加特技和興趣，令生活變得更充實。2023年你適合一個人的活動，能隔絕身邊的雜音、開闊屬於自己的世界。

黃色

2023年你似乎有養育小生命的想法，有小孩或寵物的一定會非常疼愛他們，即使犧牲自己的時間也會保護他們。或許你也會沉迷種植物，愛護生命你的運氣就會增加。另外若遇到難以解決的問題，嘗試從不同角度看待事件，就會發現解決方法不至一個、從中成長。

金色

今年你會燃起上進心，洋溢著提升自我的渴望。這一年裡積極行動就能提高你的運氣，抱著要超越你尊敬的人的衝勁，就能抓住幸運。 此外，創作者和音樂人是你的lucky person，能帶給你很大的刺激。

銀色

凡事冷靜、慢慢做是你今年開運關鍵。別慌張、觀察四周後再決定怎樣做，就一定能順利。可能會有人針對你，但絕對不要被對方的氣勢壓倒！另外，只要不要失去童真，就會被身邊的人愛戴。

👉12星座「缺點」大盤點 雙子善變獅子狂妄水瓶反骨 其實很難得

👉面相｜人各有「痣」11種嘴唇痣代表不同運勢 這裏長痣超級富貴命