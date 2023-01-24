日本最新12動物+顏色人格生日占卜　老虎、狸貓、樹熊、大象篇

2023年過了差不一個月，不知大家對新一年有甚麼期望呢？有時候看看占卜或心理測驗也是能幫助你認清目標的一個方法，有日本網站最近就分享2023年最新的人格占卜，以出生年月日算出你的12動物人格運程。



日本網站「OTONA SALONE」最近分享了2023年最新的動物人格占卜，分出12種動物及10種顏色人格。只要跟著圖表以出生年月日算出，對應的動物和顏色就可以得知你2023年的運勢！

【1】從以下圖表中按出生年份和月份找出對應數字

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【2】確認數字後與生日日子的數字相加就是你的人格號碼（若總值超過61，則從中減去60）

【3】從以下圖表找出相應號碼以得出動物性格和顏色

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老虎-給人一種穩重、令人不禁想依賴的感覺

紅色

今年你會得到支持你的伙伴，真心對待這些人就能為你帶來好運。此外你今年在家庭和職場上有很強責任感，可能會被交托重要的角色。但不用擔心，你一定能處理得很好。

紫色

在2023年開始新事物似乎是你開運的鑰匙，不論是學跳舞、養寵物還是做兼職，最重要的是別急著追求成果，而是有恆心地繼續。雖然也會有不順利的時候，但你有很強的精神力，努力激勵自己就必定能跨越難關。

啡色

慢慢地、仔細地是你今年的幸運咒語。當感到慌張時就唸唸這個咒語冷靜下來吧，失誤也會減少。另外，若你今年抱著凡事結果最重要的想法就能急速成長，習慣將做出成果當成目標後，就能熟練成功的過程；從過程及成果中獲得莫大充實感。

橙色

臨機應變是今年的關鍵，迎合周圍的趨勢，風吹哪邊就向哪邊倒，當場轉換意見也沒有問題。凡事不要立刻作決定，將它放大、從多方面思量就必定能作出最佳判斷。

藍色

今年你可能會遇上與理想相違、令你低落的事情。即使如此你也要微笑著渡過，這樣就會有各種小確幸發生在你的身上。另外，若想知道對方的想法，就先要開放自己的心、接受對方，就能建立真正的信賴。比起長文及打電話，簡潔地傳達你的想法會令人更有好感。

黑色

2023年你似乎會為了幫助處於弱勢的人廢寢忘餐。記住施比受更為有福，發揮你的這種氣質就能開運。在這過程中你能獲得成長，但同時也要謹記別不惜扼殺自己或向自己說謊來為別人付出。

（Vincent Dorig/ Unsplash）

狸貓-能駕馭各種角色的演員

綠色

今年是名利雙收的一年。可以將著眼於改良身邊覺得不方便的事物，你的想法一定會得到評價，提交你的idea參加比賽或許更會有意想不到的成果。另外，今年是你可以理解並表現藝術的時期，不妨以唱歌、演戲等方式參與其中。

黃色

只要向勤奮的人學習，就能提升運氣。多多關注在學術、文化、藝術等領域曾獲諾貝爾獎、奧斯卡金像獎的人，接觸他們的作品，或許就能觸動你的心。 另外，全心支持心儀對象就可以促進與他的關係。 和對方一起學習就更幸運。 而且2023年是你記憶力高峰期，無論學甚麼都會很快記住。

金色

今年你或許會遇上一套令你靈魂為之顫抖的動漫、小說或紀錄片節目等，將這份感動用自己的方法表現、紀錄下來便能提升運氣。另外注意因為你往往將別人的悲傷身同感受，要千萬小心不要傷了自己的心。

銀色

如果你在日常生活中加入一點幽默，並不忘童心，你的人氣就會上升、運氣亦大幅增加。 今年的Lucky Spot是能你回到童年的地方——派對用品店。 在 Food Court美食廣場也可能會發生有趣的事情。

（Jordan Whitt/ Unsplash）

樹熊-凡事計算享樂盈虧的策略家

紅色

今年你要咬緊牙關堅持、直到最後一刻都傾盡全力，幸福會在最後一瞬間來臨。有不少機會都會由身邊的人而來，因此要注重與每個人的關係。若果有無法用語言表達的感受想傳達給重要的人，似乎以msg傾訴愛意或感激是最佳選擇。

紫色

2023年做與人不同的事會為你帶來勇氣。堅持自己的信念和做法的話，這一年你都會被好運眷顧，甚至未來有更大的成功等著你。

啡色

今年你似乎因為太安於現下而存在感不足，令人對你持有無聊的印象。展現自己的能力和個性，讓身邊的人多點歡笑吧。多關心家人亦是招福的關鍵，母親節、父親節或親友的生日皆是開運時機。

橙色

如果陷入需要增多或減少的決策，那就選增加吧。擁有多種愛好或開始收集某些東西會為你帶來快樂。 重要的並非成功失敗，而是實際體驗。 不論結果如何，經歷多了就自然能夠鍛鍊你的精神力。

藍色

為了自己想做的事，投入所有時間、金錢、體力吧！不怕作出犧牲、賣力前進就能讓夢想成真。即使沒有自信，也要自信地行事！不過要注意你有太容易相信別人的傾向，改善這一點就能為你帶來幸運。

黑色

2023年的你天真爛漫、做人亦圓潤了不少，吸引一大群人圍著你，過上開心大笑的一年。所以不用多作擔心，隨心所欲地行動吧。在心中為某人祈願、希望他們成功的話就能提升運氣。

（Nam Anh/ Unsplash）

大象-信念超強、任何事情都能做到

綠色

若有對過去的戀情、手機、食物或其他任何依戀的話，要在今年完全捨棄。擴闊自己的興趣及交友關係吧。若遇到令你回復童真的人，他能治癒你的心靈創傷，加深你們的友誼能幫助走出過去的悲傷陰影。

黃色

在這一年裡你只想被自己喜歡的事物包圍。 不論是曾經玩過的玩具，還是來自朋友的信，此時你所愛的，今後也會是你的最愛。 所以即使是舊的物品，如果留著不扔掉，運氣就會變好。 另外，善用衣櫃和廚房周圍的空間亦是開運之法。

金色

今年你會變得擅長室內設計和P圖。音準亦提高，令你的唱功和演奏技巧也提高，會成為唱卡拉OK的主角。2023年的Lucky spot是烤肉店，因為似乎有體力不足的現象，多吃點肉補充體力吧！

銀色

幸運在南方等著你，向南的房間、南方小島地方或在你家南方、能溫暖身體的地方是你的Lucky spot。到訪溫泉和運動設施是不錯的選擇，能讓你充分放鬆並獲得充實感。另外，若有解決不到的難題，應交托別人分擔，千萬別一個人背負。

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