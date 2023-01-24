日本最新12動物+顏色人格生日占卜　綿羊、天馬、狼、鹿篇

2023年過了差不一個月，不知大家對新一年有甚麼期望呢？有時候看看占卜或心理測驗也是能幫助你認清目標的一個方法，有日本網站最近就分享2023年最新的人格占卜，以出生年月日算出你的12動物人格運程。



日本網站「OTONA SALONE」最近分享了2023年最新的動物人格占卜，分出12種動物及10種顏色人格。只要跟著圖表以出生年月日算出，對應的動物和顏色就可以得知你2023年的運勢！

【1】從以下圖表中按出生年份和月份找出對應數字

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【2】確認數字後與生日日子的數字相加就是你的人格號碼（若總值超過61，則從中減去60）

【3】從以下圖表找出相應號碼以得出動物性格和顏色

👇👇👇即睇12動物人格運程綿羊、天馬、狼、鹿篇👇👇👇

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綿羊-怕寂寞、非常重視與人的聯繫

紅色

勤奮認真的生活會為你帶來幸運，所以多點練習、真誠面對每件事吧。就算有人因此找你麻煩那也只是他不懂如何向你表達心中的尊重而已。即使未必凡事結果理想，但與支持你的人心靈相通就必定能開運。

紫色

今年即使是沒有計劃、突然參加或自由活動都會非常順利，有興趣的事就相信直覺去做吧！若有事需要與人商討，比起慎重的人，找一個大膽的人會更好；與他傾談能增添你的勇氣，更相信自己的選擇。另外今年換最新型號電話、丟掉舊衣服和雜誌，去舊迎新就能為你開運。

啡色

對身邊的人溫柔能提升你的運氣，無論悲或喜都在身邊支持他們吧。不過太認真會被人誤會你很死板、陰沉，所以記住要時常保持笑容、msg也要盡量簡潔以保持柔和的印象。此外，衣服、室內用品和糖果色系的item都會為你帶來好運，在日常中多多使用吧。

橙色

有多個興趣或角色、令身邊的同伴增加是幸運的關鍵。即使厭倦也沒所謂，增添經驗、從中找到一兩件讓你想鑽研的事，1年後你必定能成為專家。另外你今年向彩虹許願的話似乎很容易實現，下雨後不妨多注意天空。彩虹色的小物也能為你招福。

藍色

要為2023年開運，你首先要做的是「休息」。將休息變成生活的軸心，增加發呆的時間、多取有薪假吧。寫一個「充電清單」具體記錄休息方法並加以實踐就能補充能量和體力，休息才能走更長的路，光明正大地請假休息吧！

黑色

網上有很多不同情報，要小心fact check，若網店、廣告有可疑就要小心。讓這些危機遠離你，幸運就會降臨。也要小心自己散播的情報是否有風險。另外，若陷入「近」和「遠」之間的抉擇，應選擇「遠」；說不定能有新鮮的體驗或有好運降臨。

天馬－如果有興趣，就能發揮如天才一般的頭腦

綠色

今年你應重質大於量，比起多款平價商品，一件名牌產品會讓你更幸福。在人際關係方面也一樣，比起認識更多人，刪除沒有聯繫的聯絡人，多與密友交流吧。此外，你亦可以多關注海外的時裝和藝術，讓你從內至外都更豐富。

黃色

不要貪心，專注於增值、守護現在所有的就能開運。今年你的貴人是父母、恩師、青梅竹馬等從以前就認識你的人，不論長處短處他們都會包容，在他們面前就可以安心做自己。

金色

今年你會比較感性，比以前更熱血、更容易代入感情。若心有所動用文章或畫畫表現出來、分享到社交媒體，說不定會有好反應。另外你今年的勝負運亦很好，時常準備自己，亦最佳狀態應戰、果敢地進攻吧！

銀色

2023年你的私事會非常順利。你將會想到一個獨特的計劃，不論是BBQ還是搞派對、去摘士多啤梨，若付諸行動都能開運。不過若要買門票會容易出錯，應仔細確認日期、時間和價錢等等。今年的lucky spot是日照好的房間。若陽光照在背上，就能消除壓力和邪氣，讓你精力充沛。

（Milo Weiler/Unsplash）

狼－有自己一套做事方法和步調的自由人

紅色

將目標放得更高更遠吧！不要做一流，而是做一流之中的一流！有這樣的目標就能急速成長。雖則可能是不能達成的目標，過程中所得的經驗也一定對你有幫助。另外，成熟的水果能刺激你的生命力，蜜瓜和芒果等水果都要等它全熟後食用。到訪它們的產地也能為你帶來好運。

紫色

今年你或許會因追求自由和自立而，變得能去一些以前覺得一個人不能去的地方，甚至能養活自己。開運的第一步是打掃自己的房間，在房間的東方幫手機充電亦會帶來好運。

啡色

維持現狀是你抓住幸運的關鍵。比起向外擴展，專注磨練現有的技能吧。在人際關係上也一樣，應把心放在身邊的家人和親友身上。若到寺廟參拜就為他們祈求健康，為他人而求，你也會被運氣眷顧。

橙色

在2023年你有令事物改變的能力，不論是房間的佈置還是與周遭的關係，只要有心改變就能成真，讓你過上充實的生活。另外，自由地去旅行或吃豪華的晚餐都能帶來好運，你可能會在這些地方發現你真正需要的東西並面對自己。

藍色

即使下定決心要出盡全力，身體也有可能跟不上。今年你要優先身體，別太急躁、慢活就能提升運氣。另外，按自己的心意行動能更容易成功，別被別人影響，相信自己的決定吧。

黑色

今年你被人際關係和愛情運眷顧，凡事都會得到多方支援。在心理方面亦很好，能積極面對所有事物。增加興趣愛好、考慮未來志向、靈活行動，就能令運氣進一步上升。

（Divide By Zero/Unsplash）

鹿－雖然害羞但其實很渴望愛情

綠色

今年你會被世界的文化影響，不妨可以多關注在國際獲獎的作品。這樣做能豐富你的藝術細胞，過上創造力豐富的一年。試試多方挑戰，就能開展更好的未來。

黃色

2023年你需要的是「日本風」，在日式的房間裡放鬆身心、消除疲勞，激發動力。將榻榻米、日式餐桌和蕎麥枕頭等和風的物品融入生活，就能讓你的身心都會感覺更好。 另外，你今年應避免輕率的行動，凡事要仔細思考才會得出正確結論。

金色

呼吸新鮮空氣或穿可愛的衣服能為你治癒心理創傷。不會再神經緊張、放鬆自己。若還是冷靜不下來，可以戴金色的首飾補充能量和勇氣。今年的Lucky spot掛有時尚畫作的cafe，在那裡喝茶、吃早餐能帶來好運。

銀色

今年是充滿笑容的一年，而且會非常被愛。明明沒有求助，但身邊的人卻已主動協助你、告訴你各種資訊。不要推卻他們的好意，這樣你的人緣就會直線上升、讓你後台洪厚。

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