MissAV公佈2023最受歡迎女優TOP20 河北彩花屈居第2、由她頂上！
撰文：白兔糖
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早前成人影片ThisAV網站突然無預警關閉令不少老司機都傷透了心，感嘆又少了一個看片的平台。不過同時亦很多人隨即提出MissAV這個平台，成為老司機們的新寵。它們最近就公布了2023年1月的AV女優排行榜，究竟Top 20中有那些女優呢？一起來看看吧！
免費成人影片平台MissAV最近在網站上公布了2023年1月最受歡迎的女優排行榜。日本平台FANZA的排名中河北彩花再次登上第一位，但在MissAV的排行榜中她竟然屈居第2名，究竟是哪位強勁女優打敗她呢？
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MissAV 2023最受歡迎女優TOP 20
【第20位】 大槻響（大槻ひびき）
【第19位】 三上悠亞
【第18位】 稻場流花（稲場るか）
【第17位】 波多野結衣
【第16位】 夢乃愛佳（夢乃あいか）
【第15位】 石原希望
【第14位】 篠田優
【第13位】 深田詠美
【第12位】 濱崎真緒
【第11位】 永瀨唯
【第10位】 渚光希（渚みつき）
【第9位】高瀨里奈（高瀬りな）
【第8位】 美谷朱里
【第7位】 小宵虎南（小宵こなん）
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【第6位】 沙月芽衣（さつき芽衣）
【第5位】 木下日葵（木下ひまり）
【第4位】 東條夏（東條なつ）
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【第3位】 白桃花（白桃はな）
【第2位】 河北彩花
【第1位】 松本一香（松本いちか）
她在2019年6月出道，只用了一年半就成功打敗大量前輩，成為了2020年FANZA最受網民歡迎的女優。她的出道，可以說是AV界中的異軍突起，因為她身形細小，沒有其他當紅女優的魔鬼身材，不少網民在她出道初期覺得她像未發育完成的小女孩，只可以迎合一些小眾市場。但她小小身子裡，藏著無窮的鬥志，以實力證明自己絕對配得上No.1的稱號。
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