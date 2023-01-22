AV界2023超新星小湊四葉　前女團偶像下海　出道一年成No.1女優

日本成人網站FANZA每年都會公開年度銷售排行榜及女優排名。日前他們就公開2022年的最終排行榜，當中奪得全年銷售榜第一位的並不是女優排行第一位的河北彩花，而是2022年才出道的小湊四葉。究竟這位橫空而出的強勢女優是誰呢？



（Twitter 圖片）

在FANZA日前公開的2022年年間女優排行榜中，河北彩花再次衛冕第一位，自復出後人氣似乎有升無減。不過最備受注目的卻是位居第28名的一位新人女優——小湊四葉。她2022年6月才出道，但年內拍的5部AV作品當中有4部闖入年度銷售榜Top 10，出道作更是打敗眾多前輩榮登第一位。

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但其實她並不是由素人下海成為女優，而是一位前女偶像團體成員。小湊四葉的本名是井上理香子，於1996年出生，在15歲那年作為女團Fairies成員之一出道，紅極一時，還曾獲得第 53 屆日本唱片大賞的最佳新人獎。

可惜組合在2020年6月宣布解散，在出道9年後她就從藝能界引退，成為普通的上班族。她在訪問中曾講到，自己寄了十幾份CV到處面試，最終進入與美容有關的公司。但入職最初經常被罵，每日休息時間都會躲在後樓梯痛哭。直到2022年公司出現異動，她便以成為寫真女優為契機再次開始藝能及歌手活動。

（YouTube 截圖）

小湊四葉宣佈下海的方式亦非常獨特，她在2022年5月於YouTube頻道上公開單曲「明日はときめく」，並在片尾告知自己將出演AV，引起網民熱烈討論。雖然有不少粉絲支持她的決定，但亦有粉絲受到打擊不願接受。

她解釋自己下海原因時表示，自己在成為OL的兩年間一直強烈地認為世界上應該有只有她才能做到的工作。雖然也有跳舞和唱歌的選擇，但既然要回歸就選擇挑戰自己從未試過的範疇。從藝能界引退後，她認識了一位在風俗店工作的女性朋友。該朋友開放地談論自己喜歡性愛的身姿令她非常羨慕，於是決定不再裝作認真；為了解放自己的身心便成為了AV女優。小湊四葉亦曾分享到自己第一次接觸AV是在18歲時朋友給她看的，自此她便會自己在網上找來看。又講到自己不喜歡看到AV中的人調情，所以最愛的題材是按摩。

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出道不足一年就創FANZA作品銷售榜首位佳績，小湊四葉未來的表現實在令人十分期待！

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