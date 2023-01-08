AV帝王清水健秘傳愛愛強化訓練　6個動作操壯下半身+早餐必吃XX！

AV男優清水健相信大家都非常熟悉，雖然他已經年過40，但依然是日本最知名的男優之一。他不時都會在YouTube上公開多年經驗所累積的性愛心得，最近他就上傳一支影片分享自己的Morning Routine及做Gym時的必做動作；想知道清水健是如何練成？一起看看吧！



（YouTube截圖）

日本知名AV男優清水健經常在他的YouTube頻道「【公式】しみけんチャンネル」上分享性愛知識，吸引不少善男信女收看。早前他再爆出名言，指如果有物件未決定到是否買下來, 就建議自慰，「真係想要就算自慰完都會想要。只要在自慰完後，你就會發現好多嘢『冇必要』」，結果此豪語在Twitter上瘋傳。網民就趁機叫清水健拍片公開他的Morning Routine，希望也可以由身體開始打造自己成為性愛高手。

清水健表示，他每天早上起床後的第一步是滴眼藥水並打開窗簾，以重設自己生理時鐘，講到絕對不能睡回籠覺，否則就會打亂一天的節奏。接著他就會用500mL熱水沖一杯稀釋運動飲品，並加入一點難消化性麥芽糊精 (Resistible maltodextrin)，在補充糖分和水分同時也不會令血糖值急升。他曾在電視節目中分享到自己每天都會吃多10種營養保健產品，這次他亦表演生吞粉末狀谷氨酰胺和必需氨基酸（EAA）等多種產品；解釋道如果將supplement溶入水中必須全部喝光才能吸收，因此他即使是粉末狀的產品他也會直接吞食。

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他又講到早上是最能燃燒脂肪的時間，所以他在喝完運動飲料品及營養保健產品後就會空腹踩10分鐘室內運動單車；提高血液內的氨基酸含量，避免肌肉被分解。而早餐方面，他每天都一定會吃西蘭花，差不多每天都會吃完一整棵。之後亦會吃番茄、牛油果、納豆、充滿維他命的玄米和被清水健稱為「天然偉哥」的雞蛋，全部都不會加以調味，「唔好追求味道，諗住係為勃起而食就得！」除此之外他還會早晚喝兩湯匙橄欖油，並自製用奶、蛋白粉、香蕉、牛油果或合桃等材料打成的「勃起奶昔」。

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在介紹運動的環節，清水健就找來AV女優ちゃんよた做助手介紹6組有助鍛練下半身及核心肌群的動作。包括深蹲、直腿硬拉、機械腿後勾、坐式雙腿彎舉、驢式提踵及大腿外展，以增加下半身肌肉強度及勃起的強度。清水健表示他每周會做Gym三至四次，並每天按勃起餐單進食，講到堅持就是力量，只要有恆心，任誰都能成為性愛高手！

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