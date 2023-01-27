政府工｜2月初截止！8份14-34K超級筍工 一份中四學歷月薪可達29K

政府在農曆新年勤加請人，不少部門包括渠務署、教育局、醫衞局、郵政署、康文署等都增聘人手，學歷要求由低至小六的技術職級飯碗起，月薪也由14K-32K不等，大家想揾工跳槽不妨考慮下！



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郵政局請郵差月薪達29K

郵政局近日招聘郵差，而且是公務員約，月薪由$16,980至$29,500。學歷要求不高，只須中四程度即可，不過就要有能力拉動標準重量的郵袋及背負標準重量的派遞郵袋，所以這工作要夠力才能勝任。

總薪級表第4點 （每月16,980元） 至總薪級表第13點 （每月29,500元）

【截止日期】 03/02/2023 17:00:00

【入職條件】

(a)完成中四學業，或具同等學歷；

(b)有能力拉動標準重量的郵袋及背負標準重量的派遞郵袋，且於分揀郵件時能做到手眼協調；

(c)具備相當於中四程度的中英文語文能力；以及

(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

【職責】

(a)執行派遞前準備工作、紮起、護送和收派郵件，包括實地以隨身配備的電腦設備輸入所需資料﹔

(b)分揀郵件及郵包，包括操作機械揀信系統及其他器材﹔

(c)內勤郵件處理，包括齊信、蓋銷郵件及操作電腦系統以發送郵件及郵包﹔

(d)以人手或用機器起卸及搬動郵袋及其他郵件﹔以及

(e)執行一般郵局櫃位職務。

【聘用條款】

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

【申請方法】

互聯網 ✓

郵寄 ✓

(i)透過公務員事務局網站的網上申請系統；或

(ii)將申請表格[G.F.340(3/2013修訂版)]郵寄至香港中環康樂廣場2號香港郵政總部4字樓人事及聘任組，信封面須註明「申請郵差職位」。

【政府物流服務署二級印刷技術員月薪19K-24K】

物流署請二級印刷技術員，屬公務員合約，月薪由19K起，頂薪至24K。學歷要求不高，不過須完成獲核准及相關的印刷學徒訓練計劃，或中三程度但有3年相關經驗，或小六程度但有６年相關經驗。

+ 2

【渠務署社區關係主任月薪$30,840】

渠務署招聘社區關係主任屬N仔約，月薪30,840，須持大學學位以及２年工作經驗，也要在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績。

+ 4

【教育局助理項目主任月薪$34,185】

教育局招聘助理項目主任屬N仔約，但須有社工資格和有三年相關經驗，以及符合語文能力要求，在綜合招聘考試兩份語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績。

+ 5

【教育局質素保證分部文員/教育統籌委員會及策劃分部文員$14,720】

教育局質素保證分部以及教育統籌委員會及策劃分部，都以月薪$14,720招聘文員，兩份工也只要求中五學歷，在DSE或會考中文科和英文科考獲第2級，熟悉中英文輸入法及電腦操作者優先，包括文書處理、試算表及簡報軟件。

+ 8

【醫務衞生局行政助理月薪$32,545】

醫衞局行政助理雖是N仔約，但月薪$32,545，待遇算不錯。該職位有三大入職條件，包括須持有學士學位，DSE或會考須有3級以上成績，以及三年在政府或大型機構有傳訊等行政經驗。

+ 3

【民政及青年事務局助理行政經理(創意媒體)月薪$32,545】

民青局招聘的助理行政經理月薪達$32,545，屬N仔約。入職要求相當多，包括須持有學位、DSE中文及英文達第３級，３年傳訊經、精於使用Adobe Creative Suite軟件及IＧ等社交媒體等。

+ 4

【康樂及文化事務署文化工作副經理月薪$25,130】

康文署請的文化工作副經理月薪$25,130，入職要求須持學位及一年全職經驗，而語文也須達至一定水平，在綜合招聘考試的英文運用試卷中取得「二級」成績及在中文運用試卷中取得「一級」成績。