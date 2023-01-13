公務員爆發辭職潮一季走近千人　警隊超6000空缺　網列2大原因...

日前公務員事務局向立法會提交文件，文件中表示於2022年4月1日至2022年6月30日，三個月間一共有近千人辭職，其實在2021/2022年度已經有約4000名公務員離職。文件更顯示現警務處的職位空缺為最多，一共有6,312個職位的空缺。消息引起網民熱議，有網民對此表示「鐵飯碗都唔要?」，更指出會出現辭職潮是因為...



公務員事務局於1月12日(昨日)向立法會提交文件，當中指於去年4月1 至6月30日，一共有944人辭職，辭職率為0.54%，於2021-2022年度共有3,734名公務員離職，平均每季度都有近千人辭職。於眾多部門當中，文件亦指出最多空缺的政府部門為「警務處」，有6,312個職位，其次為食物環境衞生署，有949個職位空缺，教育局，有815個職位、再而是有609個空缺的懲教署及562個空缺的房屋署。若按職系分布，最多的空缺職位是初級警務人員有5,284個、第二是二級工人有780個空缺、而文書助理則有536個空缺、文書主任有533個空缺、懲教助理有504個空缺。

此外，政府亦表示2022年一共有300人報考於內地舉行的招聘考試，而駐內地辦事處透過講座等途徑宣傳和接觸於內地就讀的港人，而個別不門亦會按需要於境外招聘。

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對於公務員大量流失，網民都表示「鐵飯碗都捨得唔要」，更好奇「究竟裡面發生咩事」，「點解會咁多空缺，明明排住隊IN」，公務員職位一直都是大家爭相搶奪的職位，有網民更表示「香港真特別，澳門啲公務員做到死個日都唔會辭職」。

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有網民亦分析職位之所以會有如此空缺和辭職潮，是因政府對公務員的制度有所改變，公務員需要「強制宣誓，強制打針，強制動員」，要求越來越多，嚇怕在職公務員。而且亦有可能是因「個個移晒民啦」，除了政府公務員，坊間的公司流失亦嚴重，更且「出面高價搶人」，吸引不少人選擇到外發展。

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