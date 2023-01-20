港男呻無良公司大玩「連坐法」一人遲到全員扣糧　網:告上勞工處

想賺外快，有好多人都會選擇做「炒散」，而大多炒散工都會有一間「蛇頭」公司負責編更、出糧和與活動或主辦公司的負責人聯絡，安排人手。而日前，有網民表示自己所遇到的蛇頭公司超無理，本身以為公司即日請假要「倒扣一日人工」，遲到10分鐘扣一個鐘糧已經不可理喻，但公司後來竟然實行「遲到連坐法」...



《Heaven天國餐館》劇照

近日有網民於連登討論區表示自己趁大學Sem break想賺下零用，誰不知卻遇到「超仆X公司」，他表示蛇頭公司於一開頭就跟炒散工講明，如果即日請假除了當日人工無錢外，更需要「倒扣一日人工」，一共$540蚊，作為代通知金。除此外從樓主所貼的蛇頭公司WhatsApp短訊中可看到，若「員工遲到超過10分鐘需要扣一個鐘人工」，遲到3個鐘或以上就需要扣「半日人工」，訊息更提醒如果想請假又「免扣一日人工」則需要找朋友代返。

👉移英港人倫敦辦年宵市場2000人逼爆 YouTuber嘆：好似返咗香港

樓主本以為公司已經夠苛刻，誰不知蛇頭公司過幾日後便稱若「如果其中一個人遲到，全部人都會扣人工」，行使「連坐法」，令樓主表示「如果嗰日唔好彩有條友遲到三個鐘，咁當日所有員工就會扣一半糧」!蛇頭公司短訊中讓員工若知自己會遲，就要自己讓其他員工幫忙打卡，但樓主卻表示若主辦單位並不接受「幫手打卡」，打卡位在控制室，控制室內的保安看到會鬧。

貼文引一眾網民熱論，不少網民都表示公司制度超級「唔make sense」，「見到一大堆字叫人唔好遲到會點點點就知係垃圾公司」，更有網民表示如果遲到罰錢「提早10分鐘佢係咪俾返一個鐘人工我」，亦有正於蛇頭公司工作的網民表示「我從來都唔敢得罪下面幫我手啲散工」，「一集體玩X我我就X街」，有網民更表示其實公司遲到10分鐘扣1個鐘人工已是犯法行為，「連坐法」更加不可接受。

👉公務員爆發辭職潮一季走近千人 警隊超6000空缺 網列2大原因...

其實根據勞工處的《僱傭條例》第三章工資中的扣薪條例表示，若僱員缺勤，僱主只能扣除實際缺勤時間的工資，僱主非法扣除工資可被檢控，一經定罪，最高可被罰款10萬元及監禁1年。