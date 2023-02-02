李家超盼旅客講「Hello你好」 網民驚揭撞橋80年代ETV洗腦Hello片

行政長官李家超下午(2日)主持「你好，香港！」啓動禮，公布吸引旅客訪港的重振旅業大計，包括向海外及內地旅客送出50萬張免費抵港機票。啓動禮上李家超更稱港人應盡地主之誼，也期待入境旅客講聲「Hello你好」，有網民即大推80年代教育電視其中一集教小朋友講「Hello」的節目，「跟特首的講法不謀而合」。



行政長官李家超在「你好，香港！」（Hello Hong Kong）啓動禮致辭時表示，本港現已無縫與內地及整個世界連接，且並無任何隔離及檢疫限制。他指，「你好，香港！」項目將聚焦四大方面，包括已準備50萬張免費機票，歡迎內地及外國旅客訪港，另會邀請旅客參觀本港最新景點包括故宮文化博物館、M+、新一代山頂纜車及昂坪360纜車等。

席間李家超用兩文三語致辭，更表示「有朋自遠方來，不亦樂乎」，又謂每個香港市民都盡好「地主之誼」，歡迎海內外的人士來到香港，讓對方親身體驗我們的好客之道，更指期待各位新朋友、老朋友，對香港說一句「Hello你好，來到香港我哋歡迎你哋」。

ETV YouTube截圖

有網民即時回想起在80年代教育電視其中動畫片段就是不同人狂「Say Hello」。根據網上資料，該片段是小六英文科的片頭，在20秒的動畫中，首先畫面是飛機降落香港機場，接著出現香港不同的交通工具如的士、巴士、港鐵、纜車、電車和渡輪，而不同種族的人，穿上民族服互相問候對方「Say Hello」，有網民笑稱跟特首今日啓動禮的歡迎辭甚為吻合，更指是80-90後港人的集體回憶，大家重温畫面是否有穿越未來的感覺?