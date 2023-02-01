內地女小紅書批香港藥房勁劏客　講普通話買藥貴XX%！藥房咁解釋

大家有沒有曾因語言而被歧視？近日有居港內地人發文表示，自己於藥房買藥時，因說普通話而被藥房開「海鮮價」，買的藥足足比本地人貴「20%」，令他感到自己被「歧視」。該名網民更表示，他當場揭發拆穿藥房老闆的詭計，誰不知老闆說的1句話，令網民憤怒地表示「憑甚麼」！



家族榮耀劇照

近日，有居港內地網民於小紅書怒指在位於灣仔的X寧藥房購物時，因說普通話而遭受歧視。該名網民表示自己本是想到藥房買藥，一開始是以廣東話詢問店員「有沒有這個藥」，但後期因覺得自己的廣東話「不標準」，在問價錢時便用了普通話，而當下店員說「$100一盒」，他就認為價錢即使比外面「貴15塊錢也可以」。

（小紅書截圖）

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但誰不知，有另一位女顧客用廣東話問有沒有同樣的藥，店員竟然說「$85」，該名網民表示女顧客所買的藥「就是我買的那個」，但店員所收的價格卻不同。網民聽到後覺得十分憤怒，即場大聲對店員說「憑甚麼賣我$100，她$85」，另一個店員聽見後即說「你也$85」。但誰不知在網民付錢時，藥店的老闆卻用廣東話對店員說「收她$87」，讓網民即場「發飆」說「憑甚麼賣我$87，她$85，因為我說普通話嘛」，然而藥店老闆立刻不說話，店員為了息事寧人最後亦只收了她$85蚊。

該名網民其後表示，該間藥店「簡直就是歧視說普通話」，更以為她聽不明廣東話，但網民表示自己聽得明，只是不太會說。網民更表示自己來香港三年，第一次遇到這樣的狀況，覺得「太受歧視了」，香港「太讓人失望了」，更提醒別人不要去沒有標明實價的店，更「盡量別要用普通話問價格」，若要到藥店購物，一係努力學好粵語，「要麼就英語說」。

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帖文一出，有網民表示「忍一下，後面還有第二次第三次第四次」，「就算你說廣東話口音唔正都會被歧視」，「跟在歐美的歧視香港這都不算甚麼」。有網民則分享指自己曾在同一間藥房購物，更稱這間是「黑店」，「之前賣給我發霉的醫用手套，我找他退他還罵大陸豬」。有網民則建議網民若再遇到同樣情形應該要錄音，再到消委會投訴。

《開罐》記者就事件致電網民所指的有關藥房，藥房否認曾有相關的事件發生，更表示藥房的貨品價格均一視同仁，並不會出現有關情況。