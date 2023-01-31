隔離令撤｜有私家診所拒診？即睇獲新冠口服藥547名私家醫生名單

隔離令在1月30日正式取消，檢測呈陽性患者無需再申報及隔離，而醫管局也取消了遙距診症服務，以及7間指定門診服務。按政府建議有徵狀者可自行到普通科門診或私家診所睇病。不過有傳媒報道指，有私家診所基於其他考慮不看確診患者，究竟確診者有甚麼途徑可以睇醫生，想拿新冠口服藥又有甚麼方法呢? 而患者確診後的又應如何取得病假紙呢?



隔離令取消後，患者可外出及如常上班上學，亦可到私家診所看醫生。不過有傳媒曾以顧客身份到上環一帶私家診所求診，8間診所中有兩間拒絶為確診病治理。其實，確診者除看私家診所睇病外，也可以到政府普通科門診睇症，另外全港也有547名私家醫生獲處方新冠藥物。

中招病人可以點?

1.由於政府已取消隔離令，患者可自行出外到全港70多間普通科門診或私家診所求診。普通科門診偶發性疾病診症名額每日增至一萬個，當中預留二千個預留給新冠患者。

2.若到普通科門診睇症，可以先在HA GO 預約,市民如欲查詢，可致電醫管局支援熱線1836115。醫管局會為較高風險確診病人，包括長者、5歲或以下小童、懷孕28周或以上孕婦，以及免疫力受抑制病人，每日獲預留1,000個診症名額，高風險患者可以透過以下七條關愛預約專線預約。

👉👉👉醫院管理局HA Go APP教學

關愛預約熱線 ：

2897 1058

7083 7500

3506 4277

5215 2312

2871 1098

9147 2400

7072 4795

3.輕症確診者亦可自行向能處方新冠口服藥物的547個私家醫生求診，相關私家醫生名單。

👉👉👉新冠口服藥物醫生名單

若大家於1月30日後核酸檢測或快測呈陽性，又應該怎麼辦呢?以下是隔離令取消後針對確診人士的5大安排，快看看吧!

1.無須隔離和呈報

1月30日後所有確診人士將不用再呈報上衛生署的網上系統平台，大家亦不用進行任何方式的隔離。

2.沒有徵狀可自由外出或上班

隔離令取消後，若大家不幸確診，但並無徵狀則可自由出入任何處所，正常生活。

3.感染人士健康措施建議

政府建議若發現確診，首5日應時刻佩戴貼免的外科口罩或KF94/KN95口罩，盡量減少與其他人在沒戴口罩時接觸，避免同桌食飯和前往多人的地方及參加大型聚會，減少與高危人士接觸，盡可能打開所處環境四周的窗戶，若有病徵則盡留在家中，並每日清潔和消毒家居環境。

4.社區隔離設施將運作至2月28日

為減低家庭傳播風險，確診人士依然可以選擇入住社區隔離設施，隔離設施將會運作到2月28日，而確診人士最多可逗留7天，提早離開並不需要陰性快測結果，但若離開後並不能再次返回隔離設施。

隔離令即將取消，那打工仔如若確診，又是否可享有病假？若公司不讓確診員工上班，薪酬方面又怎樣計算?怎樣才可以獲有薪病假?打工仔們想知若不幸中招要點做，就以快看看吧!

👉👉👉隔離令取消｜若中招被迫放假有無人工？一文睇清打工仔確診要點做👈👈👈