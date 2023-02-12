食雞子可以補睪丸？專家教三招令你蛋蛋更快樂　超1尺寸要速就醫!

大家常常聽別人說食物能夠「以形補形」，吃甚麼就能補甚麼，食雞子能「補睪丸」。男孩們有沒有曾試過吃不少「雞子」，以為可以令睪丸更「大」，更「強壯」呢?性愛專家許藍方表示在補睪丸方面，吃雞子並不能亦不會達到「壯陽」的效果，更且睪丸超過1尺寸就好大鑊!



圖自YouTube「許藍方博士Dr. Gracie」

性愛博士許藍方近日在YouTube個人頻道「許藍方博士Dr. Gracie」上分享表示網上看到有人問及「吃雞睪丸能不能補人睪丸，以形補形?」，她對此覺得「有一點奇怪」，更表示若是以形補形的話，「為甚麼不是豬睪丸」，豬的睪丸「不是比較大嗎?」，雞的睪丸比人類的更小，讓她不禁反問 難道「你要縮小?」。

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許博士表示，雞子裡的確會有些微的荷爾蒙，但比起荷爾蒙，用雞子來「以形補形」的話，你更多的是在補「膽固醇」和脂肪，更且吃雞子根本「不可以也不會壯陽」，此舉不但沒有效益，攝取過多的膽固醇更會傷害你的心血管健康。若想要壯陽，還是令你更持久的話，「倒不如你去運動」和「控制射精」會更有效。

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她更表示雞子並不是不能吃，但是不要過量，她更提醒若大家發現自己的睪丸變大，比你手的「OK手勢」大，千萬別以為你「很大」很厲害，因為那很有可能是出現「病變」的狀況，要迅速就醫。許博士更表示要保養大家的睪丸，最好的方式就是要「低溫」，但「不用放到冰箱」，只要不要穿著太緊的褲子，能讓睪丸散熱通風，那麼你的睪丸就會保持健康，令你亦能更「快樂」。