睪丸越硬越大件事？日常3招自我檢查　醫生警告：出現4狀況超危險

男仔們知不知道怎樣的蛋蛋(睾丸)才算是好的蛋呢?壞的又是怎樣呢?近日台灣泌尿科陳鈺昕醫師於社交平台上分享道，其實想要驗證自己的睪丸是否一隻「好蛋」，只須要三個步驟!而且醫師表示當你發現睪丸出現4個狀況就一定要迅速就醫!



近日，台灣泌尿科醫師陳鈺昕於個人Facebook專頁「石•攝•性•也 泌尿科 陳鈺昕醫師」上教男生們怎樣分辨自己的睾丸到底是「好蛋還是壞蛋」。陳醫師表示其實大家平常都能靠「自摸」來作檢查，只要跟著以下三個步驟就能知道自己「蛋蛋」的狀態是否正常!

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自行檢查睪丸健康的3大步驟:

Step1：捧著睪丸，用大拇指和食指以轉動的方式觸摸表面

Step2：輕輕按壓感受睪丸質地，彈性約是介於水煮蛋和鐵蛋之間。如果太柔軟、或是太硬，都可能有問題

Step3：在背部可摸到不規則且柔軟的副睪丸

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陳醫師提醒如若男生們在摸睪丸時發現有1)硬塊、2)腫脹、3)疼痛或是4)陰囊外觀的顏色有異常，千萬不要拖延，一定要盡快尋求泌尿科醫師的診治。除此之外，長期在高溫環境工作的男生們都要特別注意，醫師表示睪丸若長期處於溫度高的地方，製造精子的能力都會變差，所以陰囊的溫度一直都比身體溫度低2至5度，這樣睪丸才能發揮應有的功能。

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