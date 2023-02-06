給十九歲的我｜第三位女主角爆簽同意書細節「香港小姐」揭近況

紀錄片《給十九歲的我》其中兩名主角阿聆和阿佘日前向傳媒表示不認同公演，更寫萬字文批評校方及導演不重視學生權益。備受社會熱議，電影僅4天就因爭議被迫暫停公映。今早（6日）再有第3位主角現身在社交媒體上回應事件，講到當時因攝製隊聲稱所有人均已同意，她才會簽署公映同意書。



英華女學校籌款紀錄片《給十九歲的我》自2月2日起公映，其中主角之一的阿聆日前就以萬字文狠批電影並無尊重學生意願，指以她理解一直以為紀錄片只用於校內播放及製作DVD籌款。「由始至終都不同意《給》以任何形式進行公開放映」。

另一名主角阿佘在訪問中亦稱自己曾反對公映，認為電影揭起傷感，亦不滿戲內偷拍她吸煙的鏡頭。只因公映以成定局才無耐接受。今早戲內被稱為「香港小姐」的江冰瀅亦在Instagram限時動態上回應事件。

當中江冰瀅表示她在電影決定上映時的確簽署了一份同意書。不過，就揭露當時攝製隊聲稱其他人都已經簽名同意，她才沒有多作考慮、簽署同意書。因為不知道來龍去脈，「一直以為呢一套電影全部都係好評同埋一切都好順利」。而且因為她自中學時期已離港到美國生活，並沒有感受到上映後對她生活有影響。但就作證指阿聆由一開始便反對電影公映，電影對阿聆帶來的影響很大，校方和導演不應將《給十九歲的我》上映。

+ 1

她續指自己在電影中除了想參選港姐的部份尷尬之外都可以接受，但換在阿聆及阿佘的角度來說，反對「係非常可以理解」。認為始終牽涉兩人的私生活及私隱，力撐兩人發聲批評指權益不被重視，「畢竟人生存係呢個世界上就係希望自己開心，唔應該將自己嘅快樂，建立在人哋嘅痛苦身上」。

《給十九歲的我》講述六個英華女生在學校重建的成長紀錄片段。而江冰瀅（Katie）因為夢想長大後選香港小姐，綽號叫「香港小姐」。在電影中，她的家庭環境最複雜，父母離婚後又先後再婚，因欠缺家庭溫暖，在電影中看到，她在港思念遠方母親，讓不少觀眾對她的遭遇感到同情和難過。江冰瀅在拍攝中途赴美國與母親團聚，雖然電影中沒有交代之後生活如何，但長大後的她再次受邀拍攝，已長得亭亭玉立，也經常在IG PO 靚相，有網民在其IＧ上也留言問她「何時選港姐?」，但她回覆網民指暫時沒有這個打算。並表示跟事件中的另一女主阿佘雖然較少聯絡，「但係都有關注大家嘅近況」。