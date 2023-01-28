英國電費上漲 食水公司教4分鐘沖涼奇招慳錢？網:超英哥1分鐘就得

洗澡除了清潔身體沖走多餘油份和汗臭之外，也是不少人在忙碌一天過後的放鬆手段。沖熱水涼固然舒服，但英國國民似乎就不能這麼奢侈了。最近英國各種能源價格上升，有網民就分享到，當地一家食水公司竟然教市民洗澡只應沖4分鐘！



（Unsplash/ Charles Postiaux）

英國近來通脹問題嚴重、物價高騰，有不少民眾因為薪金不足以支付生活所需開支而向食物銀行求助。甚至有報道指有市民需要吃寵物罐頭代替人類食物充飢。另外，受到俄烏戰爭等因素影響，英國的能源價格亦大幅上升；水電煤費用上漲，令不少家庭不得不在沒有暖氣和熱水的情況下度過嚴寒。

日前有連登網民就分享英國最大水務公司「United Utilities」每月定期通訊的內容，當中講到知道生活費上升令不少家庭受苦，並推薦了一些簡單的方法來幫助市民減少支出。官網上的慳錢tips提出刷牙期間應該將水喉關閉、洗碗應用水盆盛水清洗等等。但當中一項吸引到網民目光的是，他們竟提議國民洗澡只應用4分鐘，說這樣就能每年省下95英鎊（大約港幣921元）！

（《大叔的愛》劇照）

貼文引起熱烈討論，建議被網民笑指是「電熱水爐計時賽」。但亦有網民認為「United Utilities」作為公共服務公司，卻竟然提出這樣的建議實在十分荒謬；「洗頭都4分鐘啦，長頭髮更加唔使講」。

香港前天文台台長林超英

有不少人亦回想起香港前天文台台長林超英早前的一番言論，他講到自己和太太每次洗澡不論冬天還是夏天都習慣只用1分鐘，「唔使用番梘，啲汗用水一沖就淋走啦。」，慳水慳電又慳錢。不過有網民就提出「1分鐘淋濕成個人都唔得啦師傅」，英國人要用這種極限方法省錢實在可憐啊......

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