給十九歲的我｜電影尾場戲飛黃牛炒至$3,xxx！網批：港人劣根性..

由名導演張婉婷執導的英華女學校重建記錄片《給十九歲的我》，掀起社會極大爭議，在正式上畫第四天（5日）叫停公映。不過在網民得知電影即將暫時下架後，隨即火速到各大院線搶購「尾場」的電影戲飛，意外帶動全港票房，在拍賣網上更驚現炒價$3,500/張，網民批評炒賣行為「盡見港人劣根性」。



資料圖片

《給十九歲的我》今（6/2）起暫停上映，電影由英華女學校前校長李石玉如於2011年委約校友張婉婷攝制而成，拍攝連同製作歷時十年。追蹤了6位性格及家景各異、千禧年代出生的女生。開拍原意為替母校英華女校籌款，所有收益都會給學校。不過因為電影引起連串爭議，在輿論的升溫下，導演張婉婷傍晚出席謝票場時，宣布今日起電影暫停公映。

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電影《給十九歲的我》劇照

然而在電影下架消息爆出後，意外刺激網民一睹這部爭議電影的慾望，帶動《給》在2月5日的全晚場次火速售罄。網上更流傳旺角朗豪坊Cinema City午夜00:50分的《給》「最後尾場」全場爆滿，暗盤炒價高達$1,200-$1,500/張，最高有人叫價$3,500欲收購一張戲票。在二手拍賣網站旋轉拍賣（Carousell）上也出現大量網民徵求電影戲票，出價$150-$600/張不等。

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網民狠批港人對《給》戲飛的炒賣行為「劣根性盡現」，甚至明明「知道咩事仲去買飛」，行為就像在被侵犯私隱者的傷口上撒鹽，「香港人正常發揮啦，十個有五個都係自私仆X嚟」、「香港真係商機處處，咩都有得炒」、「香港人係咪真係咁X有錢」、「趕去睇呢套戲尾場嘅人真係合乎香港人典型嘅獅子山精神」。也有人辯解港人《給》的炒賣風氣純粹是因為好奇心作祟，「佢一禁就好想睇」、「就等同啲流出或者偷拍，越叫你唔好睇share就越多人做嫁啦」，不過就提醒大家不應支持黃牛黨行為，切勿助長歪風。

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