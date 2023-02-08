下屬辭職更即電郵通知HR備案　阿姐心酸舉3例自證好上司網民狂嘲

做上司最心酸莫過於幫到手的下屬要辭職，除了又再愁請人+教人外，若同時走的人多，也會被其他組別或HR以為問題出自自己身上。近日有上司在社交平台投稿，指有下屬忽然口頭辭職，而且更即時將辭職電郵CC給人事部，令事情亳無轉彎餘地。樓主心淡舉出Ｎ個事例證明自己是好上司，難明下屬為何這樣絶情，但網民聽完樓主一返陳情後卻表示不認同，何解?



《愛回家》劇照

近日有自稱「人哋阿姐」的網民在FB專頁「奴工處」投稿，分享有下屬辭職令她傷心欲絶的經歷。她表示最近收辭職信，時間剛好是星期五最忙時間，她整天外出工作，只有15分鐘回公司簽urgent文件，誰料對方「靜靜雞行入嚟，同我講佢要走」。由於當時樓主尚有5分鐘要開一個快會，便跟對方表示開完會可以再傾。

怎料當樓主開完會回來，對方已經離開，還收到HR的電郵通知請人事宜，令樓主驚訝：「明明佢只係口頭同我講，佢應該同我遞咗辭職信先，點解HR會咁快知道。」原來下屬已發辭職電郵給她，更CＣ給人事部。「即係make sure我唔會唔收佢封信，所以一定要搵兩個人cc，而我上網睇，好多人都會教啲人咁做，因為有啲衰老闆會當自己冇收到封信，唔會比（俾）HR。」樓主直言知道大家都是打份工，不應該帶有感情，「但係佢有冇必要咁樣對我？」

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樓主坦言因事件令她失眠，「撫心自問，從來都唔會大聲鬧人，做嘢以佢哋Benefit做出發點，從來都唔會拎佢哋出嚟祭旗」，樓主更自稱是公司內最年輕的阿姐，當下屬如妹妹，「唔會迫佢哋同我食飯，不過只要佢哋邀請我，我都一定會去。」

樓主指事件發生後HR覺得她是「衰阿姐」，「HR仲要打電話畀我，問我係咪平時對人好衰」。樓主從這次事件更體會到「阿姐黑化」非一朝一夕，「而係被每一個衰同事傷害佢，以致去到今日地獄級」。

不過網民對於這位「人哋阿姐」的經歷卻不表認同，「玻璃心兼情緒化的阿姐，難怪下屬要CC埋HR」、「做人呀姐都唔化，邊有下屬跟自己一世」，大部分網民也認為樓主太過上心，也臆測太多，「就算你幾好人，一個去意已決嘅人只會諗點可以走得順利，唔使話覺得自己有問題」、「禮拜五，仲要工已收，真係遞信遞得好urgent㗎，你想人哋點啫？」、「唔好make it personal，人哋可能真係搵到好路數，又見你忙緊，所以直接出email」、「cc HR保障自己好平常，唔需要咁緊張」。

其實，辭職以電郵通知再加CＣ給人事部，都是正常做法。有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」表示，打工仔辭職時應親手將信交給對方，並在同一日内發Email作記錄。若做好這兩個基本動作，即使對方說沒有收到你依然有理據證明自己曾交信，即使對方堅持不接納辭職也是無效。

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