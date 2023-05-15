連登仔力數9宗罪拒娶窮港女　物質主義、等男人養　網民:別太自信

擇終身伴侶時每個人都有一系列理想的標準，希望能找到能滿足所有條件的完美另一半。日前有港男就分享到自己絕對不會選30歲以上而人工低或窮的女生結婚，力數9宗罪狠批港女。更講到「搵到錢嘅女性格未必好好，但搵錢好少既女性格一定有唔同程度嘅問題」。



日前有網民在連登討論區上開Po，講到自己「30歲以上無錢/人工低嘅女，一律唔揀做老婆」，表示到了30歲或準備結婚時，若港女薪金仍不超過25K的都不會考慮。樓主提出人工低顯示個人能力有限，而且還會有很多「女性獨有嘅思想上嘅問題」。

該網民提到，人工低的港女會覺得男性照顧女生是應份的，亦覺得若男性愛她就要花錢在她身上，但自己就不願意在男友身上花錢。而且這種女生對人生沒有太多規劃，「佢嘅最大規劃就係結婚（但又無諗住生仔）」。又狠批港女只是付出一點就覺得自己已經算是為婚姻出了一分力，例如男人負責供樓、而她就只負責付電費。習慣凡事依賴別人，沒有錢並不是控制自己的欲望，而是「諗點樣喺條仔度R錢買」。

除此之外，她們還會將男朋友的成就當成自己的成就，向姐妹炫耀時會講到自己好像很有本事。亦會「好追求食住條仔，越令條仔蝕底佢就越有安全感」，不論是出外吃飯還是買禮物、去旅行都希望由男方付錢；非常物質主義。更是喜歡與人比較，「唔抵得」別人過得比她好。

樓主的一番言論引起網民熱論，當中有不少網民附和，指身邊單身或未結婚的女性大部分都沒有經濟能力，「一味諗住搵男人養」。講到她們會要求男友做各種事，升職、買車、買樓，但自己卻原地踏步。有網民就表示「人工低仲要想生仔仲攞命」，認為窮港女「唔想生已經好好」。不過亦有人指出「莫道你在選擇人，人亦能選擇你…」，笑港男不應自信過剩，要「睇睇自己咩料先好去要求其他人」。