內地女搭遊艇睇周杰倫呻超伏　船搖到有「後遺症」！網民：智商稅

周杰倫正於香港中環海濱活動空間舉行《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2023香港站》一共7場的演唱會，令歌迷們都為之瘋狂，演唱會的門票更是「一票難求」。為了能一睹周董的真身，有買不到飛的歌迷，更不惜搭遊艇出海看演唱會，但今日(12日)有居港內地女就大呻「演唱會遊艇就是一個坑」，海上不但「全是船」，而且「浪很大船也晃」，「晃到有後遺症」，加上海上根本看不清楚演唱會，令她表示「以後都不會再上船聽演唱會了」。



圖自小紅書

該名內地女於小紅書上大呻，昨日演唱會「海上全是船」，自己這次於遊艇上聽演唱會是「初體驗」，但經過這次的經歷後，她即表示「沒有下次」!她指演唱會當日，「海上全是船」，而最離譜的是即使你提前「搶佔位置」，但都不可能一直停留於該處，因為「水在浪船會移位」，更且其實於遊艇上看，根本「看也看不太清楚」，連音樂的聲音都是「忽遠忽近」，觀感根本就不享受。

👉周杰倫點觀眾合唱竟點中真周董！ 網民：有才有財!兩人竟早有淵源

但位置方面都不是致命傷，最讓她感難受的是，海上的浪很大，讓他們的船超晃「癲得惱火」，與她同船的人有很多人「看了一會就要求船靠岸下船」，因為「風吹冷晃的厲害」，海上浪搖晃顛簸的程度是會暈船浪的人都「必須吃藥」，而就算不暈「晃太久也會有後遺症」。她表示，自己「堅持到最後也不容易」，她同船的一個「小姐每」於船上便「吐了3次」。

觀看位置離舞台較遠(圖自小紅書)

她怒指，於小紅書上常常有很多人發布影片分享「海上看演唱會很新鮮效果很好」，但真的純隨影片上看好看，但「海上癲的也夠難受」，自己真正「體驗了一下才知道甚麼是坑」，網上那些資訊根本都只是「招攬客戶的方式」，「不然海上哪來這麼多船，這麼擁擠？」。對此，她嘆指這次的經歷「就當體驗了」，但自己「以後都不會再上船聽演唱會了」。

👉內地網紅嘆遊大英博物館超心痛 中國文物竟在英國：眼淚止不住..

貼文一出即引起網民討論，有網民表示「去過中環的都知道，那個位置船上很難看到屏幕」，「確實體驗過一次就夠了」，「風超大，聲音不清楚，屏幕也看不見全部還糊」，「智商税」，有已預訂遊艇看演唱會的網民聽此後即表示「周末去 我方(慌)了」，「大冤種在此，已經定了14號遊艇……沒得退。」但有網民則分享指自己同樣搭遊艇出海看演唱會，但體驗卻超享受「我們船基本在前排，所以幾乎是一直看著屏幕還挺清楚」，「剛剛上船的確很暈 搖了一會習慣了，但是效果的確也不錯的還行吧」。