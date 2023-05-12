深圳電訊商濫收費專劏香港客　開電話卡中伏！網民教提防一種店舖

如果港人欲使用內地電子支付工具消費或開立銀行帳戶，需要內地電話卡進行登記，但是原來在口岸附近的電訊商辦理，分分鐘有蠱惑！網民在社交平台上分享，近日有不少港人北上辦理電話卡時疑被騙，收取足足200元人民幣「開卡費」，於是提醒大家辦卡時要特別注意一類店舖！



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網民在Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」留言，指福田口岸旁的行人天橋下，同一街道中有多間電訊商地舖門市，如4間中國移動、1間中國聯通、1間中國電信。而當中卻有2間中國移動涉嫌收取200元人民幣的「開卡費」，開啟電話卡時收取的300元人民幣，只有100元是通話費，其他的200元是「分24個月購買每月多500M數據費」，但致電中移動官方熱綫查詢後，發現根本沒有所謂的「流量費」、「返還費」，200元人民幣等同掉入鹹水海，多名港人因此中伏。

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Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」截圖

事主提醒雖然店名一樣，但實際上有些是由內地電訊商批出的「授權經營商」，各自招徠生意，但有門市卻以不同的收費原則牟取額外費用，因此緊記盡量光顧「直營店」，「代理店」就可免則免。網民也貼出多張圖片，簡單標識分辨「老實商家」和「不老實商家」，圖中可見兩間相鄰的中國移動門市，一間老實一間不老實。不收「開卡費」的店家在門外貼出了「冇開卡費，冇流量費，童叟無欺，沒有套路」等字眼，似乎暗指旁邊同品牌的店舖有隱藏收費，與光天化日之下劏客無別。

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另外，有網民提醒如果在內地辦理電話卡時懷疑被騙，隨時可以撥打客服熱線求助，「中移動撥打10086，中聯通撥打10010，中電信撥打10000」，即使身處香港也可以致電投訴，將會有機會獲得退款，也有網民曾成功退款。如果身在現場時間趕急，可以即場致電110報警，警方會前來處理並現場退錢。

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除此之外，網民表示不老實的電訊商不只限於福田口岸，過往蓮塘、羅湖一樣有黑店，最重要的是提前上電訊商官網，查詢官方直營店的地址資料，就可以大大減低被騙錢的風險。