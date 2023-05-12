港人狂叫深圳外賣逼爆關口　網民憂好快被禁：4大原因好過香港！

不少港人都喜歡北上吃喝玩樂，除了有更多選擇外，價格更便宜也是最大的優點。平時叫外賣都是叫樓下茶餐廳或附近快餐店，但沒想到已經進化到叫深圳餐廳的外賣！近日網民發現內地關口的速遞公司櫃檯擺滿了外賣，至少10大袋以上，疑為港人齊齊叫「跨境外賣」等待過關自取，情況十分震撼！



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Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」內有網民貼出一張圖片，可見圖中的櫃檯上擺滿十數袋外賣，例如人氣店木屋燒烤、京廣德北京烤鴨等，網民標記該處為「關口速遞公司」，形容外賣之多令店方快要沒有空位擺放其他東西，對於港人瘋狂叫跨境外賣，則笑言「你地唔好咁離譜得唔得呀？」。

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Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」截圖

至於為何寧願多花時間專程過關自取，也要叫深圳餐廳的外賣，網民就留言表示「雖然香港都好多野食，但深圳好食又平d真係好難抗拒」、「主要食個性價比，香港依家一個200銀水煮牛肉數埋唔夠十塊牛」、「喺香港叫美團再送去蓮塘口岸，揸車去口岸停低即刻過關拎完再返港，返到屋企都仲熱辣辣啦」，另外也對餐廳的外賣包裝會特意使用保溫袋感到非常有誠意，相比之下直言「香港啲舖頭無乜心機」，也笑言可以叫跨境外賣的人都是「住得夠近才可以」這樣做，否則一來凍晒，二來連交通費都蝕埋。

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《瘦身男女》劇照

4大原因寧叫深圳外賣

1.價格便宜

2.食物高質

3.外賣包裝好有誠意

4.返到屋企仲係熱辣辣

不過對於外賣逼爆口岸速遞櫃檯，有網民就擔心將來更多的人叫跨境外賣，導致情況會愈來愈嚴重，到最後影響速遞公司甚至關口的運作，擔心「好快被玩殘」、「好快玩爛，全世界都無得玩」。因此勸大家要自律，別讓外賣在關口速遞站停留太耐，當真正影響到速遞公司正常運作，到時便「正式玩完」。除此之外，也笑言如果美團外賣在各大關口新增「自取櫃」，絕對有大量港人瘋狂幫襯！

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