保安局請數碼媒體助理月薪$25,000　無需學位DSE畢業須2年經驗

保安局近日招聘人手，除了請行政助理和活動推廣助理之外，也招聘數碼媒體助理，不用持有學位，DSE畢業加有兩年相關工作經驗即可申請，雖然只是N仔約，但月薪高達$25,000，以入職要求條件來看，薪酬待遇相當不俗!



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保安局數碼媒體助理

每月港幣25,000元

截止日期 10/02/2023 17:00:00

入職要求

(a)(i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，其中一科為數學，或具同等學歷；或(ii)在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，其中一科為數學，或具同等學歷；

(b)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；

(c)在畢業後曾全職擔任相關工作並具備最少兩年經驗，包括支援市場推廣、品牌建立、公共關係、互動媒體、廣告或社交媒體市場推廣的工作；

(d)具備良好的中文及英文寫作能力，能操流利的粵語和英語及基本的普通話；

(e)精通電腦軟件應用程式，包括MS Word、Excel及PowerPoint、Adobe設計軟件如Adobe Photoshop、Adobe Illustrator及Adobe Premiere等，具備有關流動應用程式及網頁界面設計的技巧及經驗則更佳；

(f)精通使用各種拍攝工具及技術；

(g)能經常在緊迫的期限內完成工作，並於長時間、不定時的情況及於公眾假期工作；

(h)具備政府相關工作經驗將獲優先考慮；以及

(i)申請人如具備資料搜集及創意寫作的經驗將獲優先考慮。

職責

(a)負責於室內及户外環境拍攝照片及影片，設置燈光及錄音；需編輯相片及負責後期製作；

(b) 剪輯影片、加上特效及負責後期製作，適用於各個媒體平台（包括但不限於社交媒體平台、手機應用程式和網站）；

(c) 管理保安局社交媒體平台；

(d) 為社交媒體平台構思及創作內容，包括活動策略、文案、圖像設計和視頻；

(e) 協助監測市場推廣策略和宣傳計劃的成效，分析數據並撰寫報告；

(f) 管理及維護保安局手機應用程式，協助用戶測試；以及

(g) 在有需要時執行其他相關職務。

聘用條款

獲錄取者將按非公務員合約條款聘任，為期十二個月。獲聘任者須於2023年3月上任。合約屆滿後，是否獲續聘，須視乎屆時本局的服務需求及受聘者的工作表現而定。

申請方法

互聯網 ✓

郵寄 Ｘ

申請人透過公務員事務局網站 (http://www.csb.gov.hk) 網上提交申請表[通用表格第340號(3/2013修訂版)]，並須在表格上列明有關學歷及就業紀錄，連同職銜及詳細職責說明。如持有香港以外學術機構所頒授的學歷，須電郵遞交相關證書、成績單及列明有關課程授課形式的證明文件副本至sb-recruit@sb.gov.hk。申請人電郵證明文件副本時，須在電郵標題註明網上申請編號。