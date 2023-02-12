情人節送禮物11大禁忌　送毛巾一秒變白事　送剪刀原來暗示分手？

【情人節禮物】2月14號天是情人節，許多人會在這天送給另一半或愛慕對象禮物，台灣民俗專家、社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙分享，情人節送禮的11大禁忌供民眾參考。



楊登嵙說，送禮在中西文化上有差異，可別花錢送禮，卻惹來對方不高興，避免小心送錯禮，表錯情。並列出11項送禮禁忌如下：（點圖放大了解👇👇👇）

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情人節禮物禁忌一：忌送鐘

由於「送鐘」和「送終」同音，因此在華人傳統觀念中不吉利，有與對方終止交往之意。

情人節禮物禁忌二、忌送雨傘

而「送傘」也和「送散」同音，代表感情交往散掉，這意思並非下雨天不能送傘解救對方，而是提醒不可以在情人節將傘當成禮物贈送給對方。

情人節禮物禁忌三、忌送扇

「送扇」也與「送散」同音，同樣有感情交往散掉之意。

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情人節禮物禁忌四、忌送剪刀

送「剪刀」，如同是在暗示對方一刀兩斷，感情交往不再。

情人節禮物禁忌五、忌送鞋

「送鞋」則是和「送邪」同音，非常不吉利，此外，另有請對方走路、分離之意。

情人節禮物禁忌六、忌送手帕

對傳統華人而言，手帕及毛巾都是喪家送給參加喪禮與會者的物品，提醒千萬不可以亂送，收到者會有觸霉頭的感覺，也代表感情恐無疾而終。

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情人節禮物禁忌七、忌送巾

毛巾是喪家送參加喪禮與會者的物品，贈人毛巾代表永別且隱喻事情不要再發生，因此建議最好不要送毛巾或圍巾。

情人節禮物禁忌八、忌送公仔

有形就有象，有象就有應，應就是靈應，公仔易有靈侵入，產生靈異現象，甚至讓對方感覺你認為他太幼稚而生氣。

情人節禮物禁忌九、忌送梨

「送梨」和「送離」同音，情感分離，因此情人節當日不可送梨，若把梨子切開，分開吃，有「分離」的涵義，也是不吉利。但如果平常送梨子禮盒則沒關係。

情人節禮物禁忌十、忌送李

「送李」和「送離」的諧音相同，情感分離，建議情人節當天不要送李給另一半，不過，平常送李子禮盒沒有禁忌。

情人節禮物禁忌十一、忌送蠟燭

在華人傳統觀念中，祭祀亡者會使用蠟燭，特別提醒尤其是千萬不可以拿白色蠟燭送對方，相當不吉利。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】