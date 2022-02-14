情人節｜步入中年更懂享受性愛？除維繫婚姻　對身體還有幾大益處

大家一定都曾經好奇過，老年人的性生活是否多采多姿？由於年紀的關係，許多年長者的健康問題都與性功能障礙(Sexual disorders)有關，例如陰道過乾、勃起障礙(Erectile dysfunction)，甚至是像關節炎(Arthritis)的健康狀況，這些狀況都會讓年長者無法再有性生活。然而，當您年紀逐漸增長，您真的就不能有性生活嗎？

文：陳靜筠 醫學審稿：台灣醫師賴建翰／Hello醫師



怎麼改善年長者的性生活？

雖然年長者的性生活不會跟年輕時一樣好，但也不代表您從此就再也沒有性生活。事實上，根據美國明尼蘇達大學(University of Minnesota)最近的一份研究顯示，愈年長，其實性生活愈美滿。在這份研究中，學者檢視了3000對夫妻的資料，年齡從20~93歲不等。這些伴侶分別在1995、2003、和2013年都接受了訪問，並回答有關性生活的問題，以及對過去幾天的性生活滿足程度評分。

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這份研究比較了年輕伴侶與年長伴侶的性生活差異，也納入社經地位、身心狀況等因素。結果發現年長者對性生活的滿足程度較高，而且發生的頻率對年長者來說也沒那麼重要。此研究的學者表示，人生歷練所累積下來的性經驗，才是讓性生活更棒的原因，也就是為什麼年長者的性生活更棒、更令人滿足。

除此之外，對於三分之二以上的65歲男性有性功能障礙這件事，並沒有明顯地影響性生活的滿意程度，他們還是對於性生活感到滿足。這對於年長者來說，其實是一件好消息，因為當您在家庭安定下來、開始過著無憂無慮的生活後，能夠保有滿意的性生活，對於健康很有幫助，特別是有心臟問題或心理疾病的患者。

年長後的性生活會有什麼改變？

年長者的定義為65歲以上的男女性，不過不要覺得年老之後，性就不再重要，因為享受美滿的性生活並不只是專屬於年輕人的權利。因為到了65歲，如果有好好規劃生活的人，一定正處人生的巔峰，不管是經濟上，還是事業上的目標，通常都會在邁入65歲後達成。

而且這時候，年長的夫婦通常不需要擔心謀生、存錢養小孩等，因此更能好好享受性生活。此外，雖然年長者容易受疾病的侵擾，但藉由良好的性生活，人體會製造更多抗體，增強免疫力，如腦內啡(Endorphin)和人體內催產素(Oxytocin)，都能降低年長者容易罹患的關節痛。

最後，年長夫婦感情較佳的原因，是因為有著良好的溝通，畢竟，在花了大半輩子和彼此相處後，年長夫婦比年輕人更懂得溝通，也更有智慧、更有耐心地面對對方犯的錯，所以感情才能長長久久。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：再也沒壓力！年長者的性愛更令人滿足】