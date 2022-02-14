情人節｜嫌棄比外遇更能殺死婚姻　瀕臨離婚夫婦　竟這樣重修舊好

編按：很多人都明白「婚姻只戀愛關係另一個開始」的道理，但面對家庭生活的壓力，要常常保持相親相愛也不容易。以下節錄自《1小時就懂的精準溝通課》一書的內容，便提醒大家一些夫婦的溝通注意事項，好讓大家多點關心，少點指罵，讓愛可細水長流。



你可能沒讀過約翰•格雷（John Gray）的暢銷書《男人來自火星，女人來自金星》，但一定聽過書名，不過我並不準備與你探討男人和女人有哪些不同，強調他們不在一個世界裏，我是要帶着你走進一個更深層次的領域。如果他們就是處在一個世界裏，我們應該怎麼處理與對方溝通的問題。

夫妻間的矛盾大多跟金錢有關，這就是「貧賤夫妻百事哀」的由來。所以對於普通夫妻來說，努力賺夠錢，矛盾就可以減少一大半，溝通也會變得順暢。除此之外，還有一些溝通技巧也能改善彼此的關係。

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夫妻間之尊重

約翰•戈特曼（John Gottman）是美國華盛頓大學心理學教授，也是西雅圖人際關係研究所的所長。在戈特曼的愛情實驗室裏，進行了長達40年的婚姻關係研究，整個實驗，有近700對夫妻共同參與。這段特別的經歷讓戈特曼對婚姻關係有了極其深刻的理解，戈特曼只要觀察和聆聽一對夫妻5分鐘的談話，能預測出他們將來是否會離婚，預測準確率高達91%。

我雖不知道這數據的真假，但我知道，許多時候，光從夫妻的談話裏，就能看出很多問題，例如當老公在飯局裏滔滔不絕時，老婆忽然說一句：「是嗎？」僅此兩個字，就可以判斷出兩個人的關係很糟糕，因為當着外人，太太竟然表達了鄙視。鄙視是夫妻對話中最忌諱的態度，有時候鄙視比外遇的殺傷力還要大，許多無法挽回的破裂，本質都是因為互相鄙視或單向鄙視造成的。所以，除了學會非暴力溝通之外，夫妻之間還要學會互相尊重。這一點十分重要。當代的夫妻關係，雖然不需要再舉案齊眉，但至少要做到彼此尊重。尊重體現在很多地方，如在一方做完飯，另一方至少應該說一聲謝謝，而不是甚麼都不說。吃了一口說「鹹了」，想當然地覺得一方就應該伺候另一方，這都是不尊重的表現。

比夫妻間溝通更複雜的，應該是夫妻再加上孩子和雙方父母的溝通。有一個經典案例是這樣的：

妻子聽說公公婆婆週末要來，就在她最喜歡的西餐廳為全家訂了週末晚宴。誰也沒想到，婆婆來了以後，堅持要在家裏吃，因為她帶來了兒子最愛吃的燉小牛腿，這是她親手烹飪的。問題來了，這時候丈夫應該怎麼選？他知道妻子害怕自己母親的拜訪，在婆婆的眼裏，妻子雖然很可愛，但沒甚麼能力，更不會做飯；在妻子眼裏，婆婆善於烹調，可總是搶盡風頭。丈夫在這一刻，如果決定在家吃，妻子必然會不高興；如果決定出去吃，媽媽可能也不高興。如果你是這位丈夫，此時此刻，會怎麼辦？



約翰•戈特曼（John Gottman）在《幸福的婚姻》一書裏給了我們答案。

其實說來也怪，我們在使用任何新物品的時候，都會看一眼說明書，可是，為甚麼在結婚前，卻從來不做功課、不讀書；一拍腦袋就結了？這就導致這些年失敗的婚姻比比皆是，我指的失敗婚姻並不是離婚（因為離婚有時候也許是成功的），而是兩個人明明可以交流，最後卻放棄了或無法交流。前些時候，許多地方迎來了離婚潮，這背後的原因，我想很大程度跟溝通有關。其實也可以理解，如果夫妻間常常以苛刻的語言開始一場談話，談話中經常出現批評、鄙視、辯護、冷戰，對配偶和婚姻有着很深的負面看法，平時忍受不了還可以轉身出門，可是在疫情期間，出門意味着有危險，那應該怎麼辦？於是，在疫情相對穩定時，婚姻的破裂就開始爆發了。

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其實想要很好地溝通並不難，以下這三個方法可以試試。

方法1：激活你的讚美系統

有個丈夫是工作狂，對家裏的事不聞不問，每天回到家都是深夜，到了家就睡覺。妻子是全職帶孩子做家務。久而久之，妻子的忍耐到了極限，只要丈夫回家，兩個人就會爆發爭吵，丈夫為躲避家庭，更不願意回家了，只從工作中尋求快樂。時間長了，兩人都覺得挺沒意思的，也沒甚麼話可以說，乾脆打算離婚了。

但是幸好，他們在離婚前決定試試婚姻諮詢。

婚姻指導師做了一件事，逆轉了這段快要崩潰的感情。他讓他們談談早年的戀愛生活。

丈夫回憶說，當初為了讓妻子和她的家人能接受自己，他經過了一番長時間的努力，還說了很多他們剛在一起時的事情。妻子從沒聽丈夫說過這些，令她更意外的是為贏得她的芳心，丈夫曾經那麼用心和努力，她十分感動，妻子也誇丈夫那個時候是多麼理解她、多麼懂她。丈夫說，我現在不理解你、不懂你嗎？就這樣，兩個人開始聊了起來。經過這次聊天，彼此的關係反而變好了。

誰也沒想到，原本要崩潰的婚姻就這麼被拯救了。

他們之所以重歸於好，其實除了對彼此的讚美，還有一個原因，幾乎所有夫妻的早期戀愛都很甜蜜，要不然，他們也不會決定結婚。愛是人世間最美好的事情，可惜的是，愛也會消失。但更幸運的是，愛還會被喚醒。

不久，丈夫對工作做了重新規劃，有了更多的時間留在家裏陪妻子和孩子，他們生活得很幸福。

根據約翰•戈特曼（John Gottman）的理論，檢驗一對夫妻的讚美系統是否在起作用，最好的方法是觀察他們如何看待他們的過去，通過回想、談論過去，讓那些被長期埋藏的積極情感浮出水面，喚醒逝去的愛情。

讚美是個好習慣，當夫妻關係變得疏遠的時候，我們很容易只關注到對方的缺點，而往往在和對方分開後，才忽然意識到，原來對方也有這麼多優點。可惜的是，那時已經晚了，破碎的感情很難再挽回。其實在生活中，我們總覺得不用誇讚伴侶，畢竟已經是最親近的人了，但恰恰相反，就因為這麼親近，所以更應該誇讚對方，給對方信心，就是給自己未來。

蓋瑞•查普曼（Gary Chapman）是美國着名婚姻輔導專家，也是《愛的五種語言》的作者。他告訴我們，有一種溝通方式叫愛語，也就是用愛表達的語言，這樣的語言如果長期存在於婚姻中，婚姻就健康的。

怎樣找到自己的主要愛語？有三種方式：首先，想一想你的另一半做過甚麼事或者不做甚麼事傷害你最深，跟這件事相反的，就可能隱藏着你的愛語；其次，回顧一下你最常請求你的另一半做甚麼，你最常請求的事，可能就是最能使你感覺到愛的事；最後，回憶你通常以甚麼方式向你的另一半表示愛，你示愛的方式，也許顯示了它會使你感覺到愛。

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方法2：親愛的，你說了算

不要小瞧這句話。這句話的含義很容易被隱藏，當這句話被說出口時，才表明是夫妻雙方正在進行着有效的溝通—一方同意另一方的觀點；一方在給另一方分享權力；一方在影響另一方。

實驗表明，與那些抗拒妻子影響的男人相比，接受妻子影響的男人會擁有更幸福的婚姻，他們離婚的可能性也比較小。對於丈夫來說，一定要學會傾聽妻子的話，和妻子共同做決定，尊重妻子。對於妻子來說，要平和地說話，不要吼，女性和男性相比，更容易感情失控，切記不要扯着嗓門講道理，從在外給老公面子做起。在吵架前，女性一定先停頓兩秒問自己一個問題：「我是在跟他吵架，還是在跟我自己的情緒吵架？」想明白再溝通。當兩個人把「我們」凌駕在「我」之上，對話就能順暢很多。平等的對話不僅包括重要談話，還有平時你一言我一語的閒話，同樣能起到減壓的作用。

比如：「你愛我嗎？你不愛我打你哦！」就是這些看起來沒甚麼意義的對話，才能讓兩個人的感情更好。

有一種談話的方式很有趣，叫作「減壓談話」，例如下班後和家人聚在一起，談談這一天是怎麼過的，可以是雞毛蒜皮，也可以是平平淡淡，只要開始談論，壓力就減少了，壓力減少，感情也就自然鞏固了。婚姻的長遠健康一定是基於放鬆的家庭環境。

但請記住，可以談論任何事情，除了婚姻本身。因為談婚姻本身，並不能減輕壓力，反而會讓人陷入緊張的情緒中。

這裏有個方法很管用，推薦給你：

第一步，夫妻兩人輪流說。夫妻兩人都是傾訴者，每個人都可以說，不限制，你一言我一語，積極聽對方傾訴。



第二步，不要主動提供意見。當你幫助對方減壓時，不需要提出解決辦法，你只要做一個傾聽者就行。這一點很重要，也是減壓最有效的環節，很多時候，當一個人傾訴完，壓力也就消失了。



第三步，要聽得專注認真。認真聽，不要心不在焉，更不要打斷對方。



第四步，適當表達你的理解。讓對方知道你同情他/她，如：「我知道你為甚麼會有這樣的感覺。」



第五步，站在對方的角度考慮問題。即使你認為對方的觀點不太合理，你也要支持對方。



第六步，表達一致對外的態度。



如果對方感覺自己是在獨立面對一些困難，就會感到孤立無援，從而啟動自我保護模式，變得渾身緊張。你要堅定地告訴他/她，你們是一起的，要讓對方知道你們是在共同面對這個問題。

舉個例子：

妻子說：「今天我們開了一個糟糕的會，我們組長總是懷疑我的能力，我恨死她啦！」

丈夫說：「我認為是你反應過敏了，我見過你們組長，她很通情達理。」

妻子說：「這女人就是和我過不去。」

丈夫說：「都是你自己瞎想出來的，你真得改改這個壞毛病了。」

妻子說：「算了，我幹嗎要跟你說這些。」



丈夫的每一句話都是在定義，在給妻子解決方案，但其實，妻子根本不需要這些東西。她需要的是—共情。許多時候，我們的孩子回到家跟爸媽說老師不好，也並不是需要我們去評判，而是需要我們理解他們。許多時候妻子提出的問題，也並不期待有個解決方案，只是希望你聽着，不發表觀點，如果一定要說，這樣說就很好：

妻子說：「今天我們開了一個糟糕的會，我們組長總是懷疑我的能力，我恨死她啦！」

丈夫說：「你最近總是說你們組長，這人很煩吧？」

妻子說：「這女人就是和我過不去。」

丈夫說：「膽子真大，這兩天忙完，我直接找她去！」

妻子說：「算了，不理她就是了。」



這個對話之所以能好一些，是因為妻子總喜歡聊「關係」，妻子講的所有的話，歸根結底只有一句話：「你愛我嗎？」而丈夫講的所有的話，都是在解決問題。但妻子需要的往往不是解決問題，就好比妻子說：「那件衣服真好看！」她並不是想讓你買下來，她只是表達而已。所以，當男人說話時能多一些「我們」，少一些解決方案，對話就能和諧得多。

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方法3：溫和地提出問題

列夫•托爾斯泰（Leo Tolstoy）說，已婚的人從對方那裏獲得快樂，僅僅是婚姻的開頭，絕不是婚姻的全部意義，婚姻的全部意義蘊藏在家庭生活中。

那麼，婚姻的全部意義一定包含着矛盾，有時候，這矛盾甚至會無處不在。我們應該怎麼解決？

1.用溫和的方式提出問題

提出問題本身就會令人不高興，所以溫和的態度就顯得很有必要。而且要挑好時間，不要在對方情緒低落時指出對方的缺點，更不要在對方狀態不好時希望對方做一些改變。

在生活裏可以抱怨，但不能責備。如果可能，抱怨也要少一些，許多男人在進入老年期耳朵忽然就聽不見了，就是因為女方的抱怨實在太多了。

說話時建議經常用「我」而不是以「你」開頭，例如可以說：「這些家務都是我幹，真累呀！」不能說：「你真懶，從來都不幹家務。」說的時候，可以只描述事實，但切記之前我們分享的非暴力溝通，不要做評價和判斷，比如可以說：「我覺得我被忽視了」，而不是「你從來不關心我」。還記得嗎？聊自己的感受，不做評判。

2.妥協

沒有哪家夫妻是不需要妥協的，你想要吃火鍋，她想要吃麵條；你希望看電影，她希望看綜藝節目；你想早上8點起床讀書，她昨晚加班，想睡到10點……慢慢我們會理解，不管你是喜歡還是不喜歡，解決婚姻問題的唯一方法就是尋求妥協。只要跟人過日子，妥協就是必然的事情。

於是，你們今天中午一起吃火鍋，晚上一起吃麵條；一起先看綜藝，接着看電影；你睡到早上8點起床，一邊讀書一邊在10點前把早飯做完……妥協無處不在，這是生活的智慧。

所以為了達成妥協，你不能對配偶的意見和要求不聞不問，也不能毫無主見地贊同她說的每件事。要隨時記住，提醒自己從對方的角度看問題，尋找對方觀點中合理的部分，這也是溝通中最重要的環節。

3.停止惡化

有矛盾、爭吵都很正常，但要有底線，比如不能動手。雙方可以商量好甚麼時候要給對方一個台階。我聽過一個案例，夫妻雙方只要吵架了，先睡覺的就要給後睡覺的人擠牙膏。仔細想想，如果都擠了牙膏，矛盾自然也就化解了。

還有些小竅門，當你發現吵架不可避免，可以適當打斷自己和對方：

「你慢點說，我沒聽明白。」、「這對我很重要，請聽我說。」、「等一等好嗎？我要冷靜一下。」、「也許你是對的，讓我想想。」

請記住，聰明人是不會允許事態惡化的。

回到我們之前的案例，丈夫應該怎麼做？他應該選擇是在家吃牛腿，還是按照原來的計劃在外面吃？這就是夫妻溝通方式的最核心的一個問題，請記住：夫妻永遠要把對方放在第一位。

第一位不能是孩子，不能是父母，也不能是任何事情和人，夫妻彼此才是第一位。這是一個家庭最基本的法則。

所以，故事的主人公—那個丈夫是這麼做的：他先感謝母親為他做了好吃的，把做好的牛腿放進冰箱，同時請父母聽從妻子的安排，一起去訂好的餐廳吃飯。

儘管母親有些不高興，但妻子卻為此心生感激。過了一段時間，他又去給母親說點好話，這件事情才算處理得完美。

還有一件事情，我放在最後說，因為很重要—孩子的出世會不可避免地造成女人性格上的變化，女人容易把所有的精力都放在孩子身上，這會讓丈夫不由自主地心生抱怨，也會讓女人壓力更大，從而生活質量降低，雙方婚姻的幸福感也大大降低。所以在照顧孩子方面呢，男人一定要多參與。

（萬里機構授權使用）

書名：《1小時就懂的精準溝通課》

作者：李尚龍，中國內地百萬銷量作家、青年導演、編劇、英語學習網站創始人，2020年成立傳媒公司並擔任CEO，曾出版八部個人著作。



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