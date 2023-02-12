情人節｜乾花陰氣重擺這5個位置會冇運行！別放睡房、這方位最佳

情人節即將來臨，相信有不少港男港女都會準備送花或收到花。近年除了鮮花之外，亦有人會送乾花、永生花。不過其實乾花不利風水，連擺放的位置也有一門學問！



（《鬼怪》劇照）

每逢情人節情侶有互送禮物的習俗，當中鮮花是最人氣的禮物之一。不少人為了讓回憶可以保存久一點，會送永生花和乾花，或將收到的鮮花製成乾花。但日本網站《grape》就分享到其實乾花會影響風水，並不可以在家中亂放。因為乾花雖然好看，但他是枯乾、死掉了的花。不像鮮花有活力，而是充滿陰氣、影響空間內的運氣流通。

那麼乾花不應放在哪幾個位置，又可以放在哪裡呢？一起來看看吧！

👇👇👇即睇乾花應該擺哪裡👇👇👇

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放乾花的5個NG位置

【1】大門附近

大門是人出入的地方，會影響別人對你家的印象，也是運氣進入的地方。若將乾花放在大門附近就會吸走好運。即使不是乾花，在大門附近放任何雜物也會影響運氣。若想要裝飾還是放鮮花較好。

【2】廚房

廚房也是要避免放乾花的地方。洗手盤等與水有關的地方也會左右風水的地方，而因為廚房的面積較大、自然影響就較大，應避開擺放乾花。

【3】廁所

浴室是繼廚房之後第二大面積的水域，有不少人都會放乾花裝飾廁所。但廁所本來就較少陽光照到，又有汗水和污跡積聚，本來就陰氣重。而且還是成為最容易沖走好運的地方之一。所以不應再放乾花令運勢變得更差。

【4】客廳

客廳是家的中心點，能連接家中所有地方。若將乾花放在客廳，他會吸走由大門進來的運氣，令能量不能遍佈家中每個角落。

【5】睡房

房間對良好的睡眠非常緊要，在睡覺期間釋放負能量，並帶入好運。不過因為有時候會關上窗廉，也是容易積聚陰氣的地方。所以應避免在睡房放乾花。

（Insung Yoon/Unsplash）

乾花應放在這3個位置

【1】走廊/樓梯

走廊和樓梯都是常有人經過的地方，通風的地方也是運氣的通道。其他通風的地方也很適合擺放乾花，要記住風水最怕的就是空氣停滯，只要確保別將窗戶緊閉就不怕運氣被吸走。

【2】向西面的窗戶

雖然乾花不適合被陽光直曬，但向西方的窗戶陽光較弱，應該沒太大影響。而且陽光可以壓制乾花的陰氣，讓他變成美觀的內裝。

【3】自己想放的位置

因為喜歡乾花而想放在顯眼的位置，但剛好那裡又是風水的NG位？可以將「風水」VS「自己想放的位置」，兩種慾望放在天秤上按自己的心判斷。若還是想放在NG位置裝飾，可以試試在乾花上加香薰油，有放鬆功效同時也能提昇運勢！

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