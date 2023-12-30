面相｜9大天生性慾強面相　這個部位有紋隨時是「時間管理大師」

成日聽別人說鼻大才等於性慾強，實際上是否真的呢?《開罐Opener》請來了90後玄學家謝柳汝Tasha教教大家分辨天生性慾強的9大面相特徵，大家快看看吧!



圖自張致恆IG

常常聽別人說鼻大等於性慾強，看鼻就能知道對方是否性慾旺盛，和容易出軌。但謝師傅Tasha表示從鼻的確可以看對方是否一個性慾強的人，但除了鼻之外，眼、嘴、牙，甚至人中都可以看到這個人到底是否一個性慾強，異性緣好的人，此外細微的動作都可以將其「表露無遺」。以下是謝師傅教路大家分辨天生性慾強的9大面相特徵，一起看看吧!

👇 👇 👇9大天生性慾強面相特徵 👇 👇 👇

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【1】眼-爆紅絲黑眼圈

如果一個人眼睛混濁不堪，眼白帶有紅絲及同時間長黑眼圈，那代表精氣神不足。常常捱夜生氣會令其容易有淫亂思想，導致性慾旺盛。

【2】眼-唔笑有魚尾紋

唔笑都有魚尾紋的話，這個人桃花旺盛極受女性歡迎，導致他多情易出軌，有淫邪之意象

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【3】眼-眼尾有痣

若眼尾有痣，代表這個人會有輕浮之意，鍾意溝女或溝仔，享受男女之歡， 就算已經有另外一半都喜歡新鮮變化或喜歡被人挑逗的感覺，喜愛與異性糾纏。

【4】嘴-唇薄紅潤

如果個男生嘴唇薄及紅潤，代表享受性慾。

【5】嘴-愛舐嘴

若對方經常說話不經意伸舌頭出來舐嘴的話，這個人很擅長挑逗別人，異性緣較好，亦易沉淪於色情。此外，對方若無論跟長輩或平輩聊天都好，都會不自覺傾前細細聲說話的話，這些人的性慾更厲害，強到一個點。

【6】嘴-雙唇肥及厚

女生的話，若雙唇肥及厚，呈比較深紅色帶紫的話，表面斯文，平時亦少說男女之間的事，但實際上這種女性性慾特別強。相反若嘴細的話，並不代表其性慾強，只是這個人會比較可愛有魅力，人緣好多人追，聰明且喜歡說話，但那卻並非淫邪之相。

【7】牙-參差不齊愛征服

牙亦能看出對方的性慾，若牙齒參差不齊，呈淡黃色，在行房上會多作為主導，亦有征服另外一半的野性，更容易戀上易服癖或不正常運動。相反，牙齒整齊同埋潔白的話，代表這個人生育旺盛，能為賢妻良母，於行房之事上亦循規蹈矩，正正常常，不會輕易外洩房中事。

【8】鼻-鼻樑塌一發不可收拾

鼻樑比較塌的女生，就算有性慾都不容易表現出來，只會靜靜擺在內心上，但這類型的女性也好容易跟男人相處，一但被挑動就一發不可收拾。

【9】人中-時間管理大師?

人中位， 鼻與口之間的相交處，比喻為男女交合的接合點，如發現對方人中深和有一橫長淺紋的話，這個人很有可能是一個時間管理大師。

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