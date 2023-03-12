面相｜11種眼睛痣代表運勢　眉眼間生痣有財運、這裡有痣易做小三

說到痣和面相，不少人都會將眼下的淚痣當成桃花運的象徵。 眼睛是心靈之鏡，他附近的痣也自然代表著不同的運勢和性格。究竟眼頭和眼上的痣又會代表甚麼呢?一起來看看吧!



（Instagram 截圖）

日本占卜師橘のえる分享到，「眼睛是心靈之鏡」，與人對話時看著對方的雙眼有時候比言語更能傳達感情。因此在面相學中眼睛周邊的痣與人際關係密不可分，介紹到11種不同痣的位置所代表的運勢和性格。

👇👇👇即睇11種眼睛附近的痣所代表運勢👇👇👇

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【1】眼頭

在眼頭旁邊的痣是libido、性慾的象徵，展現出你強力的本能。有著顆痣的人喜歡往高處挑戰，這也會展現在戀愛上，越難搞的對象就越能刺激戀慕之情。比起被追更喜歡追求別人，戀愛上總是困難重重。另外，因為是與本能有關的痣，童年或過去的回憶是招來好運的契機。

【2】眼尾

眼頭的痣代表與戀情的開始有關，而眼尾則與愛情的結局，亦即是與伴侶關係有關。 隨著兩個人的關係從戀人發展為伴侶，運勢會有所提升，好運滾滾而來。但若眼尾的皺紋與痣，就未來的運勢會有波動，比如失去伴侶、分手或重歸於好等可能性。

Twice志孝眼尾下方有痣 （Twitter 截圖）

【3】眼尾上方

眼尾上方有痣表示這個人具有感性魅力，會在無意中散發出「魔力」，不知不覺就成了紅人。不過有這顆痣的人，也會容易被人看作「情敵」，捲入三角關係。若感覺最近感情方面麻煩多多，可以用化妝品暫時遮住痣。

【4】眼尾下方

這個位置的痣代表血緣關係，家人和親人是你幸福的關鍵。若身邊的人有喜事發生也會帶動你的運氣上升。另外，因為你較感性並有藝術細胞，若有自少就開始學習的技能，或許那是你通往成功之路。

【5】眉與眼瞼中間

這顆痣代表你的「繼承運」強，很有可能繼承土地和房產等資產或家業成為富二代。跟隨上一代人的腳步會增加你的運氣，若有時間亦可以試試了解自己的先祖，為成功鋪路。

【6】上眼瞼

上眼瞼的痣在打開眼睛時會被隱藏，有時候可能本人都沒有意識到他的存在。這顆痣代表你與稍微疏離的家人的關係，或許是和祖父母或外父外母的關係變得淺薄，想反亦有可能是太親近。與他們保持良好的距離感才是幸運的關鍵。

【7】下眼瞼

下眼瞼在面相學中代表下半身，這個位置有痣意味著你在性方面的力量。你運容易得到與性愛有關的幸運，選擇另一半時，身體的契合度非常重要。另外，你在無意中散發魅力，令人迷倒也是常有的事吧！

【8】臥蠶上

這裡的痣象徵你與小朋友的關係。右邊是與異性、左邊是與同性的小朋友較難相處。據說，這顆痣象徵養育孩子的艱辛，但它也有讓辛苦養大的孩子成長為優秀的人時流下「幸福的淚水」的正面寓意。

【9】眼睛下方

眼睛下方的痣揭示你當前與人的關係，有可能會得到部下或後輩的支持，但視乎對象也可能有一番惡戰。此外，你作為前輩及上司有極大影響力，有意識地發揮領導才能，就可以吸引更多的運氣！

【10】眼白

在眼白的痣暗示你感情的強度，是愛情和無限熱情的代表，也有能跨越任何難關的超強意志力。但過度激烈的愛意也可能會適得其反，仔細觀察對方、把愛意控制在對方接受的範圍內就是幸福的關鍵。

【11】淚痣

淚痣在觀相學中其實泛指眼尾下方、下眼廉、臥蠶、眼睛下方的痣。淚痣的「淚」是包含悲傷及喜樂雙重意義的痣。擁有這顆痣的人愛情和親情運特別強，但也意味著可能會遇見很悲痛的事，人生大起大落。

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