台灣開放港澳自由行！網民提醒10種超伏台小食勿試：呢款衰過鼻涕

台灣陸委會今日（14日）上午公布2月20日起開放港澳自由行，向來愛到台灣作短途旅行的香港人都期待萬分，希望到跟闊別多年的台灣來個短TRIP，希望可以到夜市掃街。不過就有網民提醒，不要盲信台灣的街頭小食真的「美味」，更選出十大台灣最伏的小食，究竟邊樣成為網民眼中的冠軍呢?



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台灣陸委會今日（14日）上午舉行「開放港澳居民來台自由行」記者會，正式宣布2月20日（下周一）上午9時起開放港澳人士自由行赴台旅遊，同步開放網絡申請簽證，雲端申請來台停留簽證。

台灣跟香港地理位置較接近，加上物價比香港低，向來都是港人周末快閃的倚途旅行勝地。而愛吃的港人都愛逛夜市掃街，不過有網民就在連登討論區出PO「嚴選十大台灣超伏食物」，惹起其他連登仔踴躍留言，《開罐》綜合網民意見，不少台灣知名街頭小食包括「蚵仔煎」、「棺材板」等都入圍！

👇👇👇最多網民負評的台灣小食👇👇👇

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Top 10 . 大腸麵線

材料主要滷大腸加麵線，台灣北部跟南部口味也有點不同，北部有大腸蚵仔麵線、南部有蚵仔麵線，一糊派、一清派，綜合網民意見較兩極，有人偏愛大腸認為味道不錯，也有網民不愛其糊狀入口好怪。

Top 9. 大麵羹

曾經在PTT上榜「台灣最過譽甚至難吃的食物？」，台中大麵羹曾跟淡水阿給、台南棺材板齊名。黃麵、羹湯、韭菜加點肉燥、油蔥，似麵條煮過了頭的口感，有台灣人形容「像是湯麵沒吃完倒廚餘桶，隔夜以後看起來的樣子」。

Top 8 客家菜包

主要材料有糯米、蘿蔔絲、菜脯等，為台灣客家人的傳統食品之一。雖然名稱當中包含「包」字，但是與社會大眾熟悉的的菜包不太相同。客家人主要在農曆過年及清明製作菜包，以敬奉神明或弔念祖先。

Top 7古早味薑汁番茄

雖然出PO的網民列此為難食top 1，更表示「呢個味道要體會完先feel到，

淨意會根本想像唔到」，不過由於認知度不太高，所以暫未得到太多人認同，有網民甚至質疑「中式蕃茄沙律？可以有幾難食？」

Top 6蚵仔煎

貌似潮式蠔餅，但入口完全不是哪回事，只是將粉漿和幾片青菜撈在一起，甚至連台灣網民也覺難食: 一堆難吃沒什麼料的都要60起跳，到底在貴啥。」

Top 5. 花枝丸湯

顧名思義，是花枝丸＋湯，不少網民批評它沒味，「無特色，唔可以話自己做湯，滾水撞落去」、「鹽水加幾粒丸同蔥」、「同麵鋪個啲紫菜三寶麵差唔多，只係少咁個麵底。」

Top 4. 淡水阿給

台灣新北市淡水區的知名小吃。做法是將油豆腐的中間挖空，然後放入炒過的冬粉、浸泡過滷汁，以魚漿封口，加以蒸熟，食用前淋上甜辣醬或其他特殊醬汁，有網民批評「屎一樣難食」，「啲味又完全唔夾，我試咗兩啖就食唔落。」

Top 3. 豬血糕

又叫「米血糕」，指以糯米和動物血液（鴨、豬、雞、鵝）所做成的一種傳統米食糕點，可以燉煮、清蒸、油炸、滷…等各種不同料理方式。有網民覺得它似「擦膠」，「陣味臭到作嘔先係問題」，指鴨血豬血本身無味，「蒸完變一舊無味又乾既花生糯米。」

Top 2. 蒸肉圓

不論台灣或香港網民，都認為「清蒸肉圓」外皮「同食鼻涕無分別」，被批毫無口感可言，而且醬汁味壓過肉味，完全不知道自己食甚麼。另外有款肉圓是炸，「成舊俾油浸住，難食到X街。」

Top 1棺材板

棺材板可說是最多香港網民討論的小食，兼一致負評「垃圾」：「食完瞓棺材」、「到三色豆就知係美食」、「根本白汁雞皇多士嚟」。