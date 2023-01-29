日本掀香港飲茶熱　新連鎖茶樓全國開20間店　有手推車+點心放題!

日本最近似乎掀起一陣香港飲食的熱潮。除了熱浪薯片及出前一丁相機成功反攻入日本市場之外，日前再有消息指東京將有一家飲茶專門店開幕，集團更打算年內加開至20家分店，逐漸發展至全國規模！



（グルメWatch 截圖）

飲茶絕對是香港文化的一大部分，不論男女老少都有喜歡吃的點心。日前日本飲食集團「すかいらーく」（SKYLARK）向傳媒公開將於2月1日在東京都町田市鶴川開張全新「飲茶TERRACE『桃菜』」。

店舖旨在提供道地的飲茶體驗，除了店內以中式裝修之外，他們亦會提供燒賣、小籠包、腸粉、皮蛋粥等約50種點心、甜品、飯麵料理。據報他們大部分產品都是在中央廚房自家生產，其他的都是在店裡即叫即做。店內更會有店員推著餐車賣點心，非常正宗！

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「桃菜」亦設計了一些在日本不常見的原創點心，例如蝦餃創作為「芝士蝦餃」，另自創「黑松露餃」，外型也是黑漆漆的。除了單點之外，食客還可以選擇點套餐或吃放題。自選點心套餐可以自由組合1種麵或飯和3至5種點心；售價由1,309円起至1,749円（大約港幣79至105元）。而放題方面分ABC餐，A餐可以限時90分鐘任食24款料理，B餐和C餐則限時120分鐘，分別可以吃到40及52種料理；價錢由2,089円起至2,639円（大約港幣126至159元）。而且若是小學生，放題ABC餐劃一收費1,099円（大約港幣66元），3歲以下小童則免費，對家庭客人很友善。

負責人表示去年3月SKYLARK旗下中華料理餐廳「バーミヤン」曾進行飲茶放題，誰知反應熱烈本來預定1個月的活動，只用了2個星期就售罄，成為這次新店「桃菜」開張的契機。他們計畫2023年內在南關東地區加開至20家店舖，並逐步發展至日本全國。

日本網民似乎對「桃菜」很期待，不少人都表示打算一開店就去試食，「唔知同喺香港食過嘅比較會點呢？」。有網民認為未來飲茶有可能會流行，而且價錢也算合理，相信會吸引不少食客。亦有網民表示很好奇會不會有鳳爪吃，希望他們不會為了迎合日本人而不提供鳳爪。

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